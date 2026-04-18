Identifican en la A-4 a 91 'ultras' con objetos peligrosos antes de la final de la Copa del Rey que acogerá Sevilla

Archivo - Un coche y un agente de la Policía Nacional. (Imagen de archivo) - POLICÍA NACIONAL. - Archivo

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, dentro del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey de fútbol que se ha establecido en Sevilla y su entorno, han intervenido numeroso material peligroso a grupos de 'ultras' que se desplazaban a la capital hispalense.

En concreto, en la autovía A-4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), han sido identificadas 91 personas y se ha incautado gran cantidad de objetos contundentes, entre ellos cuchillos, palos, una funda de pistola, cadenas y pasamontañas, según ha informado la Policía Nacional en una nota este sábado.

Además, durante la noche de este pasado viernes, en Sevilla, se han realizado numerosas identificaciones a integrantes de grupos violentos y se ha intervenido también material contundente camuflado en turismos y en furgonetas, entre el que se encontraba una caja que contenía numerosas barras de hierro.

Según ha detallado el cuerpo policial, las intervenciones se enmarcan dentro del dispositivo integral que, con 1.600 agentes, se lleva a cabo tanto en la ciudad de Sevilla, como en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento.

La intervención ha tenido lugar en torno a las 21,30 horas de este pasado viernes en la autovía A-4 dirección Sevilla, en las inmediaciones de La Carlota, cuando agentes de Policía Nacional integrados en el dispositivo especial para la final de la Copa del Rey --que se disputa este sábado por la noche en el estadio de La Cartuja de Sevilla--, detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid, motivo por el cual procedieron a interceptar ambos vehículos.

Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por presunta infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse "numeroso material contundente y peligroso", que previsiblemente pudiera haber sido utilizado para enfrentarse a otros aficionados rivales, según apuntan desde la Policía.

Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola, 26 palos de madera que simulaban banderas, y que estaban escondidos en uno de los autobuses, mientras que en el otro requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, sprays de pintura, así como otros 25 palos de madera.

UNA CAJA CARGADA CON 95 BARRAS DE HIERRO EN SEVILLA

Durante la noche de este viernes, en la ciudad de Sevilla, y también dentro del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey, se llevaron a cabo identificaciones y controles a aficionados 'ultras' procedentes de las ciudades de los equipos que disputarán el encuentro de este sábado, a los que se intervino material contundente escondido en turismos y en furgonetas, destacando la incautación de una caja cargada con 95 barras de hierro.

Además, se han incautado otros objetos peligrosos que pudieran ser utilizados para cometer agresiones y elementos de defensa como chalecos, 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanza-bengalas, dos navajas, tres protectores bucales, sprays de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.