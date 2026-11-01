El policía nacional de Alcalá Iván Romano, confirmado como víctima mortal de Urda

Archivo - Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Eusebio García del Castillo - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez Contreras, ha confirmado que el agente de Policía Nacional Iván Romero Ramos, vecino de la localidad alcalareña de 42 años, se encuentra entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.

Tal y como ha trasladado el Consistorio en sus canales oficiales, consultados por Europa Press, han mostrado su "profundo pesar" y han trasladado su "más sincero pésame" y "todo nuestro cariño" a los allegados de la víctima, "a quienes acompañamos en estos momentos de inmenso dolor".

"Hacemos extensivas nuestras condolencias a las familias de todas las personas fallecidas, así como nuestros deseos de fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas. Alcalá de Guadaíra se une a su dolor y permanece a su lado. Descanse en paz", han concluido.