Confirmadas dos víctimas de El Castillo de las Guardas y El Palmar de Troya en el accidente ferroviario de Urda

Archivo - Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos hispalenses de El Palmar de Troya y El Castillo de las Guardas han confirmado los fallecimientos del guardia civil de El Palmar de Troya, Juan José García Palacios, y J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), registrado el pasado miércoles. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

En un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, el Consistorio palmareño ha mostrado su "más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestro joven vecino en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda".

"Su pérdida, tan inesperada como irreparable, supone un duro golpe para sus padres, su familia, sus amigos y seres queridos, así como para todo nuestro pueblo. Su pérdida nos ha dejado un profundo sentimiento de tristeza y desolación", ha indicado la Administración local.

De este modo, han mostrado su "más sincero pésame" a su familia y allegados que "lloran su pérdida, haciéndoles llegar nuestro cariño, apoyo y solidaridad en estos momentos de inmenso dolor". Asimismo, han puesto a disposición de la familia "todos los medios y la ayuda que estén a su alcance para acompañarla y apoyarla en estas circunstancias tan difíciles".

"En nombre de toda la Corporación Municipal, queremos hacerles llegar nuestro afecto y cercanía, compartiendo el dolor de una pérdida que conmueve profundamente a todo el municipio. Descanse en paz", ha finalizado el Consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento castillero ha comunicado la noticia "que nunca hubiésemos querido escuchar ni trasladar", el fallecimiento de nuestro paisano J.A.S.F., cuyo cuerpo "ha sido encontrado sin vida tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda esta semana".

"Una noticia que golpea el corazón de todo El Castillo de las Guardas, especialmente por el cariño y la cercanía que tantos vecinos compartimos con esta querida familia, que hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida", han añadido.

De esta forma, desde el Ayuntamiento "y en nombre de todo nuestro pueblo" han trasladado su "más sentido pésame y todo nuestro cariño, fuerza y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos.

Hoy, El Castillo de las Guardas comparte vuestro dolor y os acompaña en el sentimiento. Descansa en paz".