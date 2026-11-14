El IES Carlos Haya de Sevilla celebra medio siglo de vida con la solicitud de la Medalla de la Ciudad

Fachada del IES Carlos Haya, en el barrio de Tablada, en una foto de archivo - IES CARLOS HAYA

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Carlos Haya de Sevilla conmemora durante el presente curso académico 2026/2027 sus primeros 50 años de historia (1976-2026). Fundado en el barrio de Tablada como respuesta a las necesidades educativas de la zona y vinculado históricamente al estamento militar, el centro se ha consolidado como "un referente de excelencia pedagógica y compromiso social" en la capital andaluza. Con motivo de esta efeméride, el instituto ha diseñado un variado programa de actos conmemorativos y ha solicitado la Medalla de Sevilla.

De la programación destaca una serie de encuentros con personalidades de relieve, como el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; el catedrático de la Hispalense Manuel García Fernández, y el periodista Federico Quintero. Asimismo, el 19 de noviembre se celebrará la conferencia vespertina 'Tablada: la historia de un barrio', abierta a toda la ciudadanía, tal como informan desde el centro educativo.

Para el segundo trimestre se han previsto charlas sobre la vocación militar a cargo del Ejército del Aire y del Espacio; varias ponencias por parte del escritor Antonio García Barbeito y de pregoneros de la Semana Santa de Sevilla, así como el Primer Pregón escolar del centro, ya en marzo. En el ámbito no lectivo, el 28 de enero tendrá lugar una mesa redonda con antiguos directores y profesores.

En cuanto al tercer trimestre, la programación contempla encuentros con deportistas de élite formados en el centro, la celebración del acto oficial del cincuentenario, con el descubrimiento de una placa conmemorativa y una mesa redonda de exalumnos (6 de mayo).

La clausura definitiva se ha fijado para junio coincidiendo con la graduación del alumnado. Como broche a esta trayectoria de cinco décadas "caracterizada por el alto rendimiento académico y la formación integral", la Dirección General de Enseñanza del acuartelamiento de Tablada (Ejército del Aire) va a presentar formalmente ante el Ayuntamiento de Sevilla la memoria de solicitud para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al IES Carlos Haya.

La iniciativa "pone en valor la encomiable labor educativa del instituto, su estrecho vínculo histórico con el barrio y su contribución constante al desarrollo social y cultural de Sevilla", tal como se recoge en dicha solicitud.