El IES LLanes y el Pino Montano se repartirán a los nuevos alumnos del Híspalis tras el cese de su actividad en Sevilla

La comunidad docente del IES Híspalis se concentran en una protesta. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IES Llanes y el IES Pino Montano, ambos en Sevilla, acogerán a partir del próximo curso a los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Cursos Formativos que inicialmente tenían previsto matricularse en el IES Híspalis, tras el cese progresivo de su actividad. Los estudiantes se repartirán entre ambos centros de manera equitativa, aproximadamente al 50 por ciento cada uno. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, coincidiendo con el inicio del proceso de escolarización para el curso 2026/2027.

Según han apostillado dichas fuentes en declaraciones a esta agencia, ello se debe a que la Diputación no habría "revocado" su "decisión" de "poner a disposición" el inmueble para el mencionado uso educativo del centro. Cabe mencionar que, en los últimos días, la institución provincial aseguraba que estaba dispuesta a ceder terreno a la Junta de Andalucía para construir un nuevo instituto. Ambas opciones son "decisión y responsabilidad de Moreno", manifestaba entonces el presidente de la Diputación, Javier Fernández, al tiempo que instaba al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a "asumir su responsabilidad" y mantener una reunión "urgente" para tratar este asunto.

Al hilo, era la propia consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, quien defendía el papel de la Junta de Andalucía en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis de Sevilla ante el posible cierre del centro de cara al próximo curso, al tiempo que aseguraba que "no es un problema que ha generado la Junta". La consejera enmarcaba que la Diputación, propietaria del edificio, es "quien ha dicho que no quiere continuar con el convenio de colaboración", al mismo tiempo que ha señalado que la colaboración entre ambas instituciones "es fundamental".

La pasada semana la comunidad docente del centro, así como alumnos matriculados en el centro, familias de los mismos y vecinos del barrio de Pino Montano, se manifestaban pidiendo la continuación de la actividad lectiva del centro y la mejora de las instalaciones del mismo. "Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", expresaban los docentes. El anuncio fue recibido por la comunidad educativa tras conocer la ampliación y renovación del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.