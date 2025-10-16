El IES de Llerena de Badajoz, ganador del XI Premio Humanitas de la UPO para Jóvenes Investigadores - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del IES de Llerena, en Badajoz, ha recibido el XI Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores por su trabajo 'Las farmacias en Llerena a comienzos del siglo XX'. El galardón ha sido entregado por la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, María Losada Friend, junto con el catedrático de Historia del Arte, Francisco Ollero Lobato.

Según ha informado la UPO en una nota, el proyecto está firmado por Carla Haba Gutiérrez, Berta Aguado Medina, Carlota Rodríguez Sastre, Irene Carrillo Rodríguez, Cristian Mimbrero Mota y Noa Mena Rodríguez, con la coordinación de la profesora Marta Ortiz González y Francisco J. Mateos Ascacíbar.

El premio, financiado por el Vicerrectorado de Estudiantes, está dotado con un diploma acreditativo y con libros y/o material electrónico, informático y de comunicación por valor de 1.000 euros, que se reparte entre los y las miembros participantes del equipo ganador.

En esta ocasión, el Accésit que contempla las bases ha quedado desierto. Tras la lectura del fallo del jurado por parte del secretario del Jurado, Francisco Ollero Lobato, ha trasladado también la enhorabuena y el reconocimiento por los trabajos presentados al resto de centros participantes en esta edición provenientes del IES Floridablanca (Murcia), el Colegio Buen Pastor (Sevilla), el IES Ponce de León (Sevilla) y el IES Laguna del Tollón (El Cuervo, Sevilla).

Asimismo, ha destacado que esta iniciativa pretende "servir de puente entre el mundo de la secundaria y el bachillerato y la educación superior, fomentado la formación en proyecto y de colaboración entre estudiantes y profesorado".

Por su parte, para la estudiante Noa Mena del IES de Llerena "este proyecto les ha permitido viajar al pasado y conocer de cerca la figura de María Fernández Grandizo", la primera científica llerenense. Por su parte, la profesora del centro Marta Ortiz destaca que este premio refleja "la libertad de crear, de pensar y de aprender desde el arte y el humanismo".

Al acto también han asistido el alcalde de Llerena, Daniel Lara Rex, el director de IES de Llerena, José Miguel Gil Álvarez, la profesora de Filología Latina de la UPO y pionera de los Premios Humanitas, Rosario Moreno Soldevila, además de miembros del jurado y compañeros y compañeras del centro llerenense.

La Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide convoca el Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores con el objetivo de fomentar el conocimiento de las disciplinas humanísticas y la iniciación a la actividad investigadora en campos del saber como la Historia, la Historia del Arte, la Arqueología, la Literatura, los estudios filológicos, la Filosofía, la Geografía y cualquier otro ámbito de las Humanidades.

El concurso va dirigido a profesorado y estudiantes de centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional), así como de Conservatorios Profesionales de Música y Danza.