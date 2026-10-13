El II Ciclo de Conservación Preventiva de Alcalá (Sevilla) presenta la restauración de la peana de altar de la patrona

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El II Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades presentará la restauración de la peana de altar de Nuestra Señora del Águila, una pieza de gran interés artístico e histórico perteneciente a la Hermandad de la patrona de Alcalá, el próximo jueves 15 de octubre a las 19,30 horas en la sala de Arte Religioso del Museo de Alcalá.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la peana permanecerá expuesta al público en el Museo hasta el día 25 de octubre, mientras la programación del II Ciclo de conservación preventiva continuará durante los próximos meses con la presentación de las intervenciones realizadas en las pinturas del Cristo de Burgos y del Cristo de los Desamparados.

En este sentido, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado que con esta nueva presentación reafirmarán "el compromiso municipal con la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico local, favoreciendo que los bienes recuperados puedan ser conocidos y apreciados por el conjunto de la ciudadanía".

En este contexto, la intervención ha sido posible gracias a las ayudas municipales para la restauración de bienes patrimoniales impulsadas por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento, que han permitido recuperar una pieza que presentaba un "importante deterioro" y cuyo valor artístico apenas podía apreciarse debido a su estado de conservación.

ORIGEN DE LA PIEZA

Así, la peana fue concebida originalmente como peana procesional para el paso de Nuestra Señora del Águila. Su diseño y boceto se deben a Antonio Illanes Rodríguez, autor de la imagen de la Virgen, y su ejecución vino a sustituir a la anterior, desaparecida durante los sucesos de 1936.

Años más tarde, la pieza dejó de desempeñar su función procesional, al ser reemplazada por otra realizada en orfebrería, considerada más acorde con la estética y la concepción artística del paso. Desde entonces, la obra ha cumplido la función de peana de altar, formando parte del conjunto artístico y devocional que ha presidido el santuario.

Desde el punto de vista formal, la pieza representa un águila de grandes dimensiones que despliega sus alas para sostener una superficie dorada y policromada sobre la que descansa la imagen sagrada, como si se apoyara directamente sobre el lomo del animal.

Su restauración ha contribuido, por tanto, a preservar una obra de interés artístico y un elemento "estrechamente ligado a la historia devocional de Alcalá y a la identidad patrimonial de su Hermandad", tal y como ha asegurado Rivas, quien ha añadido la "importancia de dar a conocer las intervenciones realizadas sobre bienes patrimoniales y a cercar a la ciudadanía el valor histórico, artístico y cultural de esta y de muchas otras obras, poniendo de relieve la importancia de su conservación".

Por otro lado, se darán a conocer los trabajos de restauración de María Magdalena, obra de Manuel Pineda Calderón; del paso de San Juan Evangelista de Jesús Nazareno; y de distintos elementos del retablo de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Santiago.