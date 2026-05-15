La II Ruta Turina dedica este lunes en Sevilla un concierto al arpa en homenaje póstumo a Mari Lola Higueras

Archivo - Presentación de la II Ruta Turina en imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Círculo de Labradores acogerá este lunes, 18 de mayo, el concierto 'Turina y el arpa' en el marco de la II Ruta Turina. El recital estará protagonizado por la arpista Alicia Griffiths, con la colaboración de la pianista Patricia Arauzo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, supondrá un homenaje póstumo a la arpista Mari Lola Higueras, fallecida en Madrid el pasado 30 de marzo de 2026 a los 95 años de edad. "Hija de la violinista sevillana Lola Palatín, Higueras fue una figura clave en el desarrollo del arpa en España, además de ahijada de Joaquín Turina".

Además, Alicia Griffiths interpretará obras de Jesús Guridi y Fernando Remacha García Leoz igualmente dedicadas a Higueras. El programa se completa con varias obras de Turina transcritas por el legendario arpista Nicanor Zabaleta y con la interpretación, por parte de Patricia Arauzo, de la primera versión para piano solo de 'El Castillo de Almodóvar op. 65'.

Precisamente, esta obra será interpretada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y la arpista Daniela Iolkicheva los próximos días 2 y 3 de julio en el Teatro de la Maestranza, en el que será el último programa de abono de la temporada de la orquesta y una de las citas culminantes de la II Ruta Turina.

Durante el recital del próximo lunes también tendrán lugar varias intervenciones breves a modo de mesas redondas protagonizadas por la propia Alicia Griffiths y Daniela Iolkicheva.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "este concierto representa a la perfección el espíritu de la Ruta Turina: recuperar patrimonio musical, poner en valor el talento interpretativo y reivindicar la profunda vinculación de Sevilla con la historia de nuestra música".