Il Giardino Armonico y Giovanni Antonini, "virtuosismo barroco en clave italiana" en el Maestranza de Sevilla

Archivo - El músico italiano Giovanni Antonini. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El renombrado ensemble Il Giardino Armonico, bajo la dirección de Giovanni Antonini y con la participación de la soprano rusa Julia Lezhneva, ofrecerá en el Teatro de la Maestranza de Sevilla una "velada inolvidable", este domingo, 8 de marzo, dedicada a la música de Antonio Vivaldi.

El programa propone un "recorrido apasionante por la riqueza emocional y técnica del universo vivaldiano". Entre las obras seleccionadas, destacan la sinfonía de 'L'Olimpiade', "arias cuidadosamente elegidas" de diversas óperas --con variada cronología, temática y contexto--, y célebres conciertos instrumentales, como 'Il Gardellino', "logrando un equilibrio perfecto entre la emoción vocal y la brillantez instrumental", informa el Maestranza en un comunicado.

Este concierto, que forma parte de la programación del XLIII Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), se presenta como una "auténtica celebración del legado vivaldiano", donde cada nota "refleja la vitalidad y el color característicos del barroco italiano".

Il Giardino Armonico se ha consolidado como "uno de los principales referentes internacionales" en la interpretación de Vivaldi. Su enfoque vibrante, "cargado de luz, ritmo y color mediterráneo", ha revolucionado la manera de acercarse a la obra del compositor veneciano.

Por su parte, Giovanni Antonini, miembro fundador del ensemble, es reconocido por sus interpretaciones innovadoras del repertorio barroco y clásico. Actualmente dirige el ambicioso proyecto 'Haydn 2032', que tiene como objetivo interpretar y grabar la totalidad de las sinfonías de Joseph Haydn.

La carrera internacional de Julia Lezhneva "despegó tras su gran éxito en los 'Classical Brit Awards 2010'", celebrados en el Royal Albert Hall de Londres. Desde entonces, la soprano "ha explorado un amplio repertorio colaborando con prestigiosas orquestas, directores y producciones operísticas y oratoriales".

Las entradas, con precios que oscilan entre 33 euros para Paraíso y 70 euros para Patio, están disponibles en las taquillas del teatro y en su página web.