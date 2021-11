'Imago Mundi', la nueva propuesta del Cicus en Sevilla, muestra la "pulsión del ser humano por representar el mundo"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) organiza la exposición 'Imago Mundi', en su Centro de Iniciativas Culturales (Cicus), en la calle Madre de Dios, en el marco de los actos celebrados con motivo de los 25 años de 'Ivorypress', editorial de referencia internacional especializada en libros de artistas, fundada por Elena Ochoa Foster, sumándose así la US a otras instituciones, museos, bibliotecas y universidades internacionales, entre las que se encuentran la Biblioteca Nacional de España, Neues Museum, Museo Reina Sofía, Universidad de Stanford, The Museum of Modern Art, British Library, Kettle's Yard, Bodleian Library, Warburg Institute y Yale Centre for British Art, entre otros.

La muestra, en la que se podrán contemplar una selección de piezas de pinturas, esculturas, libros, mapas y otros materiales, "da cuenta de la pulsión humana por contar y representar el mundo", explica el Cicus en su perfil de la red social Twitter, previo al acto de presentación de este martes 9 de noviembre a los medios de comunicación.

'Imago Mundi' puede disfrutarse desde el 10 de noviembre al 25 de febrero de 2022, en horario de 11,00 a 20,00 horas de martes a sábado, y los domingos, de 11,00 a 14,00 horas. Los lunes y los días 6, 8, 24, 25, 26 y 31 de diciembre de 2021, la exposición permanecerá cerrada.

La propuesta que hace el Cicus muestra el "constante afán del ser humano por fijar, delimitar y compilar los elementos físicos e intelectuales que componen el mundo. "'Imago Mundi' representa al mundo y el mundo es representado en los libros, en manuscritos, en la necesidad de pervivencia del saber, en la necesidad también de transmisión de ese saber, y, frente a esa necesidad, una poderosa fuerza destructora de humanidad que se ha desarrollado en la obsesión por la destrucción de libros. Una fuerza que ha ido generando una iconografía propia, una tradición, sobre la que también reflexiona esta exposición", apostilla el Centro de Inciativas Culturales de la Universidad de Sevilla en la presentación de esta muestra en su página web.