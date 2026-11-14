El IMD abre una convocatoria para que empresas privadas patrocinen y den nombre a centros deportivos de Sevilla

Archivo - Torres de iluminación objeto de intervención por parte del IMD para una mejora del consumo energético, en el campo de fútbol de Sevilla Este - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha abierto una convocatoria pública para permitir el patrocinio comercial del nombre 'naming' en 25 de sus centros deportivos de gestión directa.

Según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla consultado por Europa Press, la nueva denominación utilizará una fórmula mixta que conservará el nombre histórico de la instalación junto a la marca corporativa, estructurándose como "Nombre tradicional del centro" + "Nombre del Patrocinador".

Con esta iniciativa, el IMD buscará generar ingresos alternativos que se destinarán a sufragar los costes de mantenimiento y a la modernización de las infraestructuras deportivas, al tiempo que se renueva toda la señalética corporativa de los recintos sin coste para la Administración.

Las empresas adjudicatarias firmarán un convenio de tres años de duración, sin que esto les otorgue ningún derecho sobre la gestión deportiva o el uso exclusivo del inmueble, el cual mantendrá su naturaleza de servicio público.

A cambio de asociar su marca, los patrocinadores deberán abonar una aportación económica anual y asumir íntegramente los gastos de fabricación, instalación, mantenimiento y futura retirada de todos los rótulos nominales del centro deportivo.

PRECIOS SEGÚN LA CATEGORÍA DEL CENTRO DEPORTIVO

Para fijar los precios base, el Ayuntamiento ha clasificado las instalaciones en cuatro categorías dependiendo de su ubicación, afluencia y visibilidad, de manera que la categoría 1 o "Premium" ha quedado reservada para espacios icónicos como el C.D. San Pablo, que establece el canon mínimo más alto de la convocatoria con 94.366 euros anuales.

Por su parte, la segunda categoria, o "Oro", será para centros muy consolidados y con alta rotación, entre los que se encuentran centros como el C.D. Amate (72.929 euros anuales), Vega de Triana (66.327 euros anuales) o Hytasa (34.254 euros anuales).

En cuanto a la tercera categoría "Plata", estarán los centros de barrio con público fiel, que comprenderá recintos como San Jerónimo (26.518 euros anuales), Polígono Sur (25.693 euros anuales), Rochelambert (16.758 euros anuales) o Tiro de Línea (14.831 euros anuales).

Por último, estará la cuarta categoría "Básica", con instalaciones más pequeñas o especializadas, cuyo patrocinio partirá de un precio de salida de 6.000 euros anuales, como es el caso del C.D. Ifni, Mendigorría o La Doctora - Padre Pío.

Para garantizar que las marcas asociadas se alinean con los valores del deporte y la salud, el IMD ha establecido un estricto régimen de incompatibilidades con el que excluirá de la convocatoria las empresas de apuestas y juego online, la industria del tabaco y el vapeo, las marcas de alcohol de alta graduación y los productos ultraprocesados o de "comida basura".

Tampoco podrán concurrir sindicatos, partidos políticos, negocios que sean competencia directa de los centros, ni empresas que cuenten con sanciones medioambientales graves o estén vinculadas a la vulneración de derechos humanos.

Las entidades interesadas en pujar por el nombre de los recintos disponen de un plazo de un mes, a contar desde este sábado, 14 de noviembre, para presentar sus propuestas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Cada licitador podrá optar a un máximo de dos centros deportivos, resultando ganadora en cada caso la oferta que presente la mayor mejora económica sobre el canon base exigido.

CONTROL ABSOLUTO SOBRE EL DISEÑO Y LA CARTELERÍA

El plan del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para comercializar el nombre de sus 25 centros deportivos incluye un estricto control sobre la estética, el mantenimiento de las instalaciones y las condiciones de pago, diseñados para proteger la identidad y el patrimonio público de la ciudad.

En este sentido, aunque los patrocinadores asumen todos los gastos de licencias, fabricación y montaje de los rótulos exteriores, no tendrán libertad creativa. El IMD será el único encargado de diseñar los "artes finales" de la nueva cartelería, garantizando que se respete la identidad corporativa municipal, para lo que las bases han establecido que el nombre de la empresa nunca podrá tener un tamaño o proporción superior al del propio centro deportivo, y su logotipo no podrá exceder el 60% del tamaño del emblema institucional del Ayuntamiento o del IMD.

Así, los nuevos carteles se instalarán en las fachadas utilizando materiales de alta durabilidad para exteriores, como vinilos o lonas microperforadas, adaptándose a cuatro formatos estándar que van desde los 2x1 metros hasta grandes paneles de 8x4 metros. Esta renovación afectará exclusivamente al exterior de los recintos, ya que la señalética interior permanecerá inalterada al no incluir el nombre de la instalación.

Además, durante los tres años que dura el convenio, el patrocinador está obligado a mantener los rótulos en perfectas condiciones de seguridad, limpieza y estética. Si un cartel resulta dañado por vandalismo, el paso del tiempo o inclemencias meteorológicas, la empresa dispondrá de un plazo máximo de 15 días naturales desde el aviso del IMD para repararlo o sustituirlo.

Si incumple, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria y cargará los costes a la garantía de la empresa. Además, una vez finalice el contrato, la marca tiene un mes improrrogable para retirar toda su publicidad y fabricar e instalar, a su costa, nuevos rótulos que devuelvan al recinto su denominación oficial originaria, asegurando que el centro no quede sin identificar.