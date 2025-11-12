Inaugurada la exposición 'Sevilla encuentra Siena' como muestra del hermanamiento entre las dos ciudades

Inauguración de la exposición 'Sevilla encuentra Siena' en el Círculo Mercantil de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos, Minerva Salas, ha inaugurado este martes en la sede del Círculo Mercantil e Industrial la exposición 'Sevilla encuentra Siena. Honor y Tradición. Cultura y Pasión'. Se trata de la primera acción tras el hermanamiento de la capital andaluza con la ciudad italiana.

Según una nota remitida por el Consistorio, Salas ha destacado que con esta muestra se inician las acciones para "poner en valor el compromiso de ambas capitales de llevar este hermanamiento a una senda de colaboración estable en los ámbitos cultural, turístico y empresarial".

En esta línea, la delegada ha indicado que la exposición es una muestra en torno a la fiesta de El Palio de Siena. Salas ha asegurado que la fiesta "es la columna vertebral que da movimiento a las actividades comerciales y culturales de la ciudad italiana". "Sevilla seguirá impulsando actividades que proyecten internacionalmente nuestro patrimonio y nuestro sector cultural", ha indicado la edil.

La muestra permanecerá abierta al público en la sede del Círculo Mercantil e Industrial (c/ Sierpes, n.º 65) entre el 12 y el 16 de noviembre y se acompaña de mesas de trabajo con distintas áreas municipales para intercambio de experiencias.