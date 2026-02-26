Inaugurada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla la muestra 'Del color en el arte (Coloramas)'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de la muestra 'Del color en el arte (Coloramas)'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este jueves la exposición 'Del color en el arte (Coloramas)', que podrá visitarse en la Real Fábrica de Artillería del 27 de febrero al 17 de mayo de 2026. La muestra aborda el color como fenómeno físico, construcción perceptiva y lenguaje simbólico, proponiendo una reflexión que conecta arte, ciencia y pensamiento.

En este sentido, el primer edil ha señalado que 'Del color en el arte (Coloramas)' sitúa a Sevilla en el centro de "un debate esencial sobre la creación contemporánea". "Esta exposición demuestra cómo la cultura puede tender puentes entre el conocimiento científico, la tradición artística y la experiencia sensorial del público", ha explicado. Asimismo, ha añadido que "la Real Fábrica de Artillería continúa consolidándose como un espacio de referencia para grandes proyectos expositivos que combinan investigación, innovación y divulgación cultural".

'Del color en el arte (Coloramas)' exhibe el trabajo de una selección de veinte artistas contemporáneos para quienes el color constituye el eje esencial de su práctica. La exposición se articula en escenas que evocan antiguos dispositivos ópticos como diaporamas o cámaras oscuras, generando una experiencia inmersiva en la que el visitante participa activamente en el relato.

Entre los artistas participantes se encuentran Cachito Vallés, David Magán, David Plaza, Equipo 57, Felipe Pantone, Gerardo Delgado, Guillermo Mora, Ignacio Tovar, Inmaculada Salinas, José María Yturralde, José Soto, Juan Suárez, Julio Le Parc, Manuel Barbadillo, Monika Buch, Paz Pérez Ramos, Pepa Caballero, Rosa Brun, Rubén Guerrero y Soledad Sevilla.

El recorrido comienza con la luz como condición de posibilidad del color y transita por momentos clave de su estudio científico, desde el experimento prismático de Isaac Newton hasta la detección de longitudes de onda invisibles, culminando en la idea de que el color es una experiencia generada por el sistema nervioso.

Posteriormente, la muestra aborda modelos de clasificación como los desarrollados por Philipp Otto Runge y Johann Wolfgang von Goethe, explora los códigos culturales asociados al color y traza su emancipación dentro del arte moderno, desde la disolución del objeto en Turner y Seurat hasta la abstracción de Malevich o la intensidad monocroma de Yves Klein.

La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), que también es responsable de su producción junto con la Fundación Juan March. Cuenta con la colaboración del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con un préstamo de 19 relevantes piezas de su colección permanente fundamentales en la abstracción y el color.

El equipo curatorial está formado por Manuel Fontán del Junco y María Zozaya Álvarez (Fundación Juan March), Aníbal Santaella (Existe Artlab), en colaboración con Federico Jaime y Fernando Mañes (Ayuntamiento de Sevilla).

La exposición, cuya entrada será libre, se podrá visitar en la Real Fábrica de Artillería desde el 27 de febrero hasta el 17 de mayo. Sus puertas estarán abiertas de lunes a sábado, de 11,00 a 20,00 horas, y los domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas.