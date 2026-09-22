Inaugurado Al Andalus Innovation Venture para situar a Sevilla en el "epicentro" de la inversión tecnológica

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; junto al delegado de Economía, Álvaro Pimentel, en la inauguración del Al Andalus Innovation Venture. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía, Álvaro Pimentel, ha participado este martes en la inauguración de la edición 2026 de Al Andalus Innovation Venture en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, un foro que "consolida a la ciudad como el epicentro de la inversión y el desarrollo tecnológico en el sur de Europa".

El congreso, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, reúne este año a 810 'startups', 250 corporaciones y 192 inversores en un nuevo formato de 'evento boutique', diseñado específicamente para "maximizar la eficacia y la calidad de las conexiones financieras y tecnológicas", según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

Durante la apertura de las jornadas, Pimentel ha reafirmado el papel del Consistorio como "motor y garante" de la actividad económica. "Desde el Ayuntamiento tenemos claro que nuestra responsabilidad es facilitar, eliminar obstáculos, generar oportunidades y crear un entorno atractivo para invertir, emprender y crecer", ha señalado el delegado, marcando la línea de una gestión municipal "centrada en la agilización administrativa y la certidumbre para el inversor".

"Innovar no consiste únicamente en tener buenas ideas; significa atreverse a llevarlas más lejos. Significa convertirlas en soluciones, en empresas, en inversión, en empleo y en progreso para toda la sociedad. Queremos que quienes nos visitan con motivo de Al Andalus Innovation Venture encuentren una Sevilla que mira hacia adelante. Una ciudad capaz de unir su identidad con la tecnología, en la que merece la pena invertir, crear y quedarse", ha remarcado Pimentel.

Para esta edición de 2026, Al Andalus Innovation Venture ha ampliado su dimensión internacional mediante alianzas estratégicas con países como Estonia o Brasil, y ha incorporado sectores de "alto valor añadido" como la inteligencia artificial (IA), el 'deep tech' de uso dual aplicado a la defensa y la ciberseguridad.