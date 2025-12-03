Inaugurado el 'Nacimiento de la Alegría' de la CEU Fernando III, bendecido por el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, bendice el Nacimiento de la Alegría en la CEU Fernando III - CEU FERNANDO III

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha bendecido este miércoles el 'Nacimiento de la Alegría' organizado por la Universidad CEU Fernando III, la cadena COPE Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur, en colaboración con la Asociación de Belenistas de Sevilla.

Según una nota remitida por la institución universitaria, el periodista y profesor de la Vniversitas Senioribus de la Universidad CEU Fernando III Javier Rubio Rodríguez, ha sido el encargado de moderar el acto, que ha contado con las intervenciones del rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir; el director de COPE Sevilla, Joaquín López-Saez Rodríguez-Piñero; y el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez.

Por su parte, Parejo Gámir ha destacado que la CEU se mantiene "fiel a la tradición", y ha mostrado su deseo de "seguir apoyando estas fiestas religiosas enraizadas en el sentir de nuestro pueblo". Asimismo, el director de COPE Sevilla ha indicado que son "días de oración, recogimiento, de acordarnos de los que peor lo pasan y de los que viven en la soledad y la desesperanza".

Asimismo, García-Palacios ha mostrado su satisfacción por acoger de nuevo en sus instalaciones este Nacimiento, que "contribuye a mantener viva en Sevilla la presencia del Misterio de Belén". Su autor, el belenista y Premio Andalucía de Belenismo 2023 José Ángel García García, ha subrayado "la génesis y sentido de este", destacando las escenas que pueden encontrarse en él. "Es un Belén para degustarlo con calma", refiriendo, ha afirmado.

Por otro lado, Saiz Meneses, ha calificado la Navidad como "la fiesta de la esperanza, del amor de Dios y de la reconciliación" y ha recalcado que "sería una profanación cantar villancicos ante el belén, mientras se alberga en el corazón el rencor, el odio, la división".

Además, durante el acto, se ha podido escuchar el relato evangélico de la Anunciación, que este año, ha sido interpretado por María José Bello Pérez, directora del Colegio CEU San Pablo Sevilla; y José Eduardo Vílchez López, vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad CEU Fernando III.

Junto a ellos, la Escolanía del Colegio CEU San Pablo Sevilla interpretó varios villancicos y canciones de Navidad. El acto ha contado con la asistencia de representantes del ámbito académico, político, eclesiástico, civil y militar, así como directivos de las instituciones organizadoras y de la comunidad educativa de CEU en Andalucía.

Se trata de un Belén sobre una superficie de 10 metros cuadrados aproximadamente. Las escenas representadas descubren una importante moraleja. "Si miramos con el corazón, veremos que incluso en la noche más fría Él nunca nos abandona. Aunque el camino sea oscuro y creamos que todo está perdido, debemos tener esperanza y fe, porque el amor de Dios brilla incluso en las formas más inesperadas y si mantienes la fe y la esperanza en las manos de Dios, todo irá bien", ha destacado el autor.

El 'Nacimiento de la Alegría' podrá visitarse hasta el próximo 2 de enero, en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, de lunes a viernes, exceptuando los festivos, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.