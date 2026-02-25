Inaugurado el nuevo ayuntamiento de El Rubio (Sevilla) con una inversión de 1,2 millones de euros por Diputación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (i), acompañado por el alcalde de El Rubio (Sevilla), Jesús Guerra (d), descubre una placa de conmemorativa durante la inauguración de la nueva Casa Consistorial de la localidad. - Eduardo Briones - Europa Press

EL RUBIO (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha inaugurado este martes el remodelado Ayuntamiento de El Rubio, donde junto al alcalde del municipio, Jesús Guerra, ha descubierto una placa conmemorativa y visitado las instalaciones. La reforma del edificio ha contado con una aportación de la Diputación de Sevilla por 1,2 millones de euros.

"Muchas veces no valoramos en su justa medida la importancia que tiene la inauguración de un Ayuntamiento, cuando es la casa del pueblo, la casa de todos y para todos. Supone mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su tarea de servicio público y las condiciones de atención a toda la ciudadanía", ha destacado Javier Fernández.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el presidente ha señalado que "visitó El Rubio cuando el Ayuntamiento estaba en obras y se comprometió a estar presente en esta inauguración". También ha felicitado al alcalde porque El Rubio "no solamente está haciendo cosas, sino que tiene muchas más planificadas, con un gobierno con las ideas claras que quiere seguir haciendo cosas y eso es fundamental".

En este sentido, ha asegurado que la Diputación ha otorgado recientemente un millón de euros para un centro cívico, social, educativo y sanitario, entre otros proyectos que hay en agenda para la localidad.

Por su parte, el regidor ha destacado que esta inauguración es "muy importante para El Rubio". Ha recordado que las antiguas instalaciones del Ayuntamiento "no eran ya adecuadas para dar el servicio que se merecen los vecinos, ni para los trabajadores municipales".

"Hemos conseguido ampliar el edificio, un edificio más grande que da cabida a más servicios municipales y al Juzgado de Paz y las oficinas de Empleo. Creo que es una gran mejora de instalaciones, que disfrutaremos durante mucho tiempo", ha destacado.

Las obras de la nueva casa consistorial comenzaron hace casi cuatro años con una línea de la Diputación por un millón de euros. Esta se completó con 230.000 euros más, también aportados por la institución provincial, para poder culminar el proyecto tras la subida del precio de los materiales.