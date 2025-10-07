Inaugurado el segundo curso académico de la Universidad CEU Fernando III: "Contribuye al talento sevillano"

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este martes en el Salón Colón de la Casa Consistorial el acto de inauguración del curso académico de la Universidad CEU Fernando III, acompañando a su rector, al equipo directivo y a los estudiantes en el inicio de un nuevo año universitario. En el acto ha participado también la viceconsejera de Universidad, Lorena Garrido. Allí, el primer edil ha destacado "su consolidación y contribución al talento sevillano".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Sanz ha señalado que "hace poco más de un año, en este mismo Ayuntamiento, asistimos al nacimiento de la Universidad CEU Fernando III. Hoy celebramos su consolidación como una institución joven pero sólida, que crece con paso firme y que ya forma parte del mapa universitario de Sevilla y de Andalucía".

De esta manera, ha añadido que la creación de esta universidad "no es solo un hecho académico, sino un compromiso con la sociedad, con los jóvenes y con el futuro. Sevilla, ciudad de tradición universitaria desde hace más de cinco siglos, se consolida como capital del conocimiento y la investigación del sur de España".

La Universidad CEU Fernando III cuenta este curso con más de 1000 estudiantes y "una oferta académica en expansión", con titulaciones en Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia, dentro de su nueva Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. Además, trabaja en el proyecto de su Hospital de Simulación Clínica, previsto para el curso 2026/2027, en su campus de Bormujos, que dispone de 40 hectáreas de instalaciones modernas y sostenibles.