Incautados más de una tonelada de productos pesqueros en Mercasevilla al no identificar su trazabilidad y seguridad

Incautados más de una tonelada de productos pesqueros en Mercasevilla. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección a la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil de Sevilla, en una operación conjunta con la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Agapa, han incautado más de una tonelada de productos pesqueros en las instalaciones de Mercasevilla.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, en la operación, realizada el pasado 6 de noviembre, se decomisaron 454 kilos atún rojo, 69 kilos salmonete de fango, 100 kilos de lenguado europeo, 168 kilos de merluza patagónica y 276 kilos de merluza.

La Guardia Civil ha señalado que los productos incautados incumplían la normativa vigente para su comercialización al "no disponer de los documentos de trazabilidad correspondientes que acreditasen su procedencia e identificación y por tanto su seguridad alimentaria". Además, en al caso de la merluza incautada se trataba de "ejemplares inmaduros" al no poseer una talla mínima de referencia autorizada para su captura.

La mercancía decomisada fue precintada y depositada en una cámara de intervenciones de Mercasevilla a la espera del dictamen y evaluación por parte del Servicio de Salud a fin de poder acreditar su idoneidad para el consumo humano y poder trasladarla al banco de Alimentos.

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo relativo a la línea de comercialización según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap). Los hechos descritos pueden suponer incumplimiento de la legislación vigente, estando tipificados como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a dicha normativa.

La actuación llevada a cabo pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil de Sevilla con el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización, que garantice la seguridad alimentaria mediante una información clara y detallada al consumidor, así como la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera, dirigidos a preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y a combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos.