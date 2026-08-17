El incendio de un camión en la A-66 por el Ronquillo (Sevilla) deja 8 kilómetros de retenciones sentido Mérida

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EL RONQUILLO (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El incendio de un camión en la A-66 a su paso por El Ronquillo (Sevilla) ha provocado el corte del carril derecho de esta vía sentido Mérida y retenciones de ocho kilómetros.

Según han indicado fuentes de Emergencias 112 Andalucía consultadas por Europa Press, a las 11,00 horas han recibido el aviso de un vehículo ardiendo en el kilómetro 771 de esta vía, sin que hayan cosntado heridos hasta el momento.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio provincial de Bomberos, Guardia Civil de tráfico y del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Infoca), debido a la cercanía del fuego a una zona con vegetación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que aunque en un primer momento el suceso provocó el corte total de la vía y el trazado de itinerarios alternativos por la N630, actualmente, los trabajos solo están impidiendo el paso de vehículos por el carril derecho.