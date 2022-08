El incendio de la nave de plásticos de Utrera (Sevilla) se da por "técnicamente extinguido" tras cinco días

UTRERA (SEVILLA), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una nave de plásticos y pegamentos en Utrera (Sevilla) se da por "técnicamente extinguido" después de cinco días desde su declaración. No obstante, un equipo del parque de bomberos de la localidad mantiene tareas de vigilancia a la espera de la demolición de la estructura para poder entrar "sin peligro" y proceder a su apagado total.

Fuentes de la Diputación de Sevilla han explicado este lunes a Europa Press que, en estos momentos, todavía queda "mucho humo" --dada la naturaleza del material que ha ardido-- y "algún pequeño foco que no puede extinguirse todavía sin remover el material desde dentro", extremo que no se puede acometer hasta que no se demuela la estructura.

El fuego, han insistido las citadas fuentes, se da por "técnicamente extinguido" y el parque de bomberos de Utrera lo que realiza en estos momentos son labores de "vigilancia y sellado". La virulencia del incendio obligó el pasado miércoles 24 de agosto a movilizar a efectivos de hasta siete parques de Bomberos de la Diputación.