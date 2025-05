El incendio de la nave de productos químicos de Alcalá deja dos heridos leves y obliga a desalojar todo el polígono

El fuego está "acotado y controlado" pero las autoridades piden mantener las medidas preventivas al menos hasta su estabilización

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha vivido este miércoles una situación de alarma como consecuencia de un virulento incendio declarado en una planta de productos químicos del polígono La Red, extremo que ha ocasionado un saldo de un bombero atendido por los facultativos sanitarios al sentirse indispuesto por inhalación de humo mientras combatía las llamas y un operario de las instalaciones siniestradas que presentaría quemaduras de carácter leve, además del desalojo del parque empresarial al completo y la recomendación general a la población de la zona de usar mascarilla y mantener cerradas sus viviendas.

La incidencia surgió sobre las 13,20 horas en las instalaciones de la empresa Plainsur, en la calle Red 11 del polígono industrial La Red de Alcalá de Guadaíra, donde el operario herido leve estaba trabajando con una sustancia disolvente de carácter inflamable, surgiendo entonces una chispa que habría desencadenado un incendio, lo que motivó que la empresa desalojase sus instalaciones y activase su plan propio de emergencias.

Las llamas se propagaron por el interior de la planta de Plainsur, generando una gran columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que a su vez derivó en cerca de un centenar de avisos a los servicios de emergencias.

GRAN DESPLIEGUE DE EMERGENCIAS

Ante ello han sido movilizadas dotaciones de los bomberos de la Diputación, en concreto de los parques de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Osuna, Écija, Utrera, Gerena, Arahal y Mairena del Aljarafe, según han informado a Europa Press fuentes de la Diputación, con un total de 35 efectivos y once vehículos; así como ocho camiones de bomberos y 18 efectivos de los bomberos de Sevilla capital.

También han sido movilizados, según han detallado los responsables institucionales, unos 50 agentes de la Policía Nacional, junto con miembros de la Policía Local de Alcalá; 12 patrulleros de la Policía Local de Sevilla capital con 25 agentes y miembros de Protección Civil; la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y facultativos del 061.

PLANES DE EMERGENCIA

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en su situación operativa uno de la fase de emergencia y ha remitido mensajes SMS a los teléfonos móviles de unas 25.000 personas residentes en un radio de 3,5 kilómetros alrededor del lugar del siniestro, con consejos de actuación ante esta situación, para la cual se ha desplegado un puesto sanitario avanzado como medida preventiva.

En concreto, en estos mensajes enviados se recomienda a la población mantener cerradas puertas y ventanas para impedir la entrada de humo y evitar así un posible riesgo de intoxicación por la gran columna de humo desencadenada por el incendio, así como el uso de mascarillas; mientras el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha pedido a su población local, que roza las 77.000 personas, que permanezca en el interior de las viviendas de manera preventiva.

Además, los servicios de emergencias han pedido el desalojo de los centros de trabajo del polígono La Red, que cuenta con al menos 264 empresas inscritas y cerca de 300 en funcionamiento, uno de los parques industriales más grandes de Alcalá de Guadaíra.

La incidencia ha supuesto además la activación del plan local de emergencias de Alcalá de Guadaíra y de la fase de preemergencia del nivel uno del plan de emergencias de Sevilla capital, que durante unas horas ha mantenido cerrado su centro deportivo de Torreblanca en prevención por la propagación del humo, aunque sin ninguna medida excepcional más dada la evolución del humo hacia un territorio ajeno de la ciudad hispalense.

"EVOLUCIÓN FAVORABLE"

Ya avanzada la tarde, según han informado en el propio polígono La Red la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; y el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero; el incendio está "completamente acotado" y en una fase de "control", con lo que los bomberos están trabajando "en el núcleo principal del mismo y no en su perímetro como anteriormente, fruto de la "evolución favorable" de las labores de combate contra las llamas. El incendio, así, está "controlado y acotado", según han remarcado.

Al punto, han agregado que en principio, "ya no hay riesgo" de que el incendio se propague a otras instalaciones aledañas, destacando que ha sido finalmente descartado el "riesgo" inicial de que un depósito cargado e productos "bastante tóxicos" fuese alcanzando por las llamas o "derramase" su contenido y el mismo llegase a la red de saneamiento de aguas.

El consejero de Presidencia e Interior ha agregado que las mediciones de los parámetros ambientales arroja que pese a la llamativa gran nube de humo provocada por el incendio, "no se han superado" los indicativos límite y el posible impacto del humo no ha alcanzado niveles "preocupantes" en el aire ni en el agua. No obstante, Ecologistas en Acción ha pedido "extremar la protección" a la población, avisando del carácter tóxico de sustancias consumidas por el incendio y propagadas en el humo, como el tolueno.

En concreto, los ecologistas han pedido "un control efectivo de todos los depósitos de residuos peligrosos, tener una reacción efectiva para la población, e incluso tener un control del tipo de productos que se pueden estar emitiendo".

"TRANQUILIDAD" PERO TAMBIÉN "PREVENCIÓN"

"La situación de máxima complejidad se ha superado", ha dicho Antonio Sanz, lanzando un "mensaje de tranquilidad, serenidad y seguridad" pero puntualizando que prevalece "la prevención, sobre todo desde el punto de vista de mantener el uso de mascarillas" y el cierre de las viviendas. Y es que según el consejero, la idea es mantener vigente el plan territorial de emergencias hasta la estabilización del incendio, porque para su extinción "se tardará" más tiempo, "incluso días" según ha augurado.

El subdelegado del Gobierno ha informado de su lado de los "colapsos" de tráfico vividos en el tramo de la autovía A-92 que atraviesa Alcalá a cuenta del incendio, destacando especialmente el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con "constantes partes" sobre la evolución del viento, aspecto de importancia para la labor de los bomberos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha mostrado de su lado su "preocupación" por el asunto. "Sigo con preocupación el incendio en Alcalá de Guadaíra. Ojalá los heridos se recuperen pronto. Atentos a las recomendaciones de emergencias", ha publicado Montero en una entrada en la red social X, antes Twitter.