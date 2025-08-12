Un incendio de pastos en Sevilla Este provoca desvíos de tráfico por la presencia de humo

Carretera afectada por el humo del incendio de pastos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado desvíos de tráfico en la zona de Sevilla Este debido a la presencia de humos procedentes de un incendio de pastos en las inmediaciones de Hacienda San Luis.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través del perfil oficial de Emergencias Sevilla en la red social X, consultado por Europa Press, el fuego se ha originado en la zona de la citada Hacienda, situada en la avenida de los Deportes, alrededor de las 20,00 horas de este martes.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Sevilla trabajan en la zona para extinguir las llamas y restablecer la normalidad lo antes posible.