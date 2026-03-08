"Incertidumbre" en las empresas del metal sevillano por los pedidos de EEUU y el transporte de productos por la guerra

Pedido de equipos multibasculantes de la empresa sevillana Jimeca - JIMECA

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operación militar desplegada por Estados Unidos contra Irán desde la pasada semana está provocando importantes consecuencias en la economía de varios países, entre ellos España.

El sector del metal de la provincia de Sevilla está recibiendo las útltimas noticias del conflicto militar con "incertidumbre" ante sus posibles repercusiones con un mercado que representa un importante volumen de negocio para las compañías.

"Nuestras ventas a Estados Unidos han sido en los últimos años alrededor del 5 al 10% de las ventas", ha destacado a Europa Press la empresa Moldtech, dedicada al equipamiento para prefabricados de hormigón, con sede en el Polígono Industrial Piedra Hincada, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Para la compañía, el conflicto con Irán llega todavía procesando los efectos de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que ha provocado que en "la última oferta que han presentado tiene un recargo de aranceles del 15%".

Procesando las consecuencias de los aranceles también estaban en Arahal. En el municipio tiene su sede la empresa Jimeca S.L que se dedica a la fabricación de equipos multibasculantes y ha exportado sus productos a más de 40 países.

"Hasta el momento no nos habían afectado mucho los aranceles, pero ahora estamos con incertidumbre", ha señalado el director comercial de la empresa, Ignacio González, a esta agencia. La compañía realizó su primera venta a Estados Unidos en 2023 y desde entonces ha ido aumentando paulatinamente su presencia en el mercado.

El anuncio de la operación militar ha pillado a la empresa con su último pedido al país norteamericano en un barco con destino al puerto de Nueva York.

"El cliente me ha comentado que no hay ningún cambio, aunque hay cierta incertidumbre. Eso si, tienen pensado realizar ya un nuevo pedido incluso", ha indicado González.

"NOS VA A AFECTAR A MEDIO PLAZO"

La preocupación de ambas compañías, que pertenecen a la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), no solo se centra en la exportación de sus productos, también en un posible incremento de los costes de fabricación y trasnporte.

"La situación ha empeorado ahora tras el ataque a Irán, por el incremento del precio del petróleo, que ha provocado el incremento de los costes de transporte", ha subrayado Midtech que advierte que la complicada situación geopolítica hace que la preocupación se extienda "a todo el mundo".

Por su parte, González ha asegurado que la subida de los precios y la incertidumbre "va a afectar a medio plazo" a la empresa, en especial teniendo en cuenta los plazos de fabricación que duran unos cuatro meses de media.

"Al dejar de pasar los barcos de mercancías por el canal de Suez, se han colapsado el resto de rutas e incrementado los tiempos de tránsito", ha afirmado la empresa alcalereña, una situación que ya ha provocado algunos desvíos del transporte de algunos pedidos de la empresa Jimeca.