Una incidencia en el sistema de comunicaciones y señalización deja el tranvía de Sevilla con dos trenes en servicio

Publicado: martes, 3 marzo 2026 14:53
SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tranvía de Sevilla ha registrado en la mañana de este martes, 3 de marzo, una incidencia en el sistema de comunicaciones y señalización. No obstante, el servicio ha continuado con dos trenes en circulación.

Así lo han precisado fuentes municipales a Europa Press, al tiempo que han indicado que la mencionada incidencia que ha interrumpido parte del servicio del transporte se ha referido concretamente a una rotura de fibra.

El Ayuntamiento ha incidido en que, desde el momento en el que se ha registrado la incidencia, "se ha trabajado para solucionarlo".

