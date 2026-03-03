Una incidencia en el sistema de comunicaciones y señalización deja el tranvía de Sevilla con dos trenes en servicio

Archivo - El tranvía una parada en Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo
SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El tranvía de Sevilla ha registrado en la mañana de este martes, 3 de marzo, una incidencia en el sistema de comunicaciones y señalización. No obstante, el servicio ha continuado con dos trenes en circulación.
Así lo han precisado fuentes municipales a Europa Press, al tiempo que han indicado que la mencionada incidencia que ha interrumpido parte del servicio del transporte se ha referido concretamente a una rotura de fibra.
El Ayuntamiento ha incidido en que, desde el momento en el que se ha registrado la incidencia, "se ha trabajado para solucionarlo".