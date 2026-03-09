Indra Group y Universidad de Sevilla refuerzan su alianza estratégica con la renovación de la Cátedra Sociedad Digital

Foto de familia tras la renovación de la Cátedra Indra Sociedad Digital, en un encuentro celebrado en el Pabellón de Brasil. - US

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y la multinacional española Indra Group han celebrado un encuentro con el objetivo de consolidar su colaboración y sentar las bases de una nueva etapa conjunta orientada a impulsar proyectos de mayor alcance en el ámbito de la innovación y la transferencia de conocimiento. La reunión se ha desarrollado en el marco de la renovación de la Cátedra Indra Sociedad Digital, una iniciativa que refuerza el papel de la empresa como socio estratégico de la universidad.

La Cátedra Indra Sociedad Digital, que cuenta ya con siete años de trayectoria, ha desarrollado numerosas actividades en ámbitos tecnológicos estratégicos como los territorios inteligentes, la ciberseguridad, la transformación digital del sector agroalimentario, los servicios sociales o la aplicación del big data y la inteligencia artificial (IA) en las administraciones públicas, tal como informan en sendos comunicados.

Esta colaboración se complementa, además, con la Cátedra de Vigilancia Espacial, centrada en el ámbito aeroespacial y aeronáutico. La renovación de esta cátedra no solo fortalece la colaboración en el ámbito formativo, sino que impulsa nuevas líneas de trabajo en innovación y desarrollo tecnológico.

Al respecto, existen amplias oportunidades para cooperar en áreas como la IA, la ciberseguridad, la microelectrónica u otras ramas de la ingeniería, apoyándose en el extenso tejido de grupos de investigación de la Universidad de Sevilla e incluso en colaboración con otras cátedras.

En el marco de esta nueva etapa de cooperación, la US continúa reforzando su oferta formativa vinculada a las necesidades del sector tecnológico. En este sentido, la implantación de los grados duales en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad supone un avance significativo para estrechar la conexión entre el ámbito académico y la realidad profesional.

Estos nuevos títulos se suman a la consolidada oferta formativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que incluye los grados en Ingeniería del Software, Ingeniería de Tecnologías Informáticas, Ingeniería de Computadores e Ingeniería de la Salud, así como el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. El modelo dual permitirá a los estudiantes combinar su formación académica con contratos laborales en prácticas en empresas, mediante un sistema de cotutorización entre la universidad y el tejido empresarial.

De este modo, se busca favorecer la adquisición de competencias alineadas con la demanda real del mercado laboral. Asimismo, la introducción de microcredenciales abre nuevas oportunidades de formación especializada, flexible y certificada a nivel europeo, orientadas especialmente a responder a las necesidades de las empresas. Este enfoque permitirá desarrollar perfiles profesionales altamente cualificados y adaptados a las competencias emergentes del sector tecnológico.

ENCUENTRO EN EL PABELLÓN DE BRASIL

El encuentro ha tenido lugar en el Pabellón de Brasil y ha contado con la participación, por parte de la Universidad de Sevilla, del vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento, Ángel Luis Trigo García; el director del Secretariado de Innovación, Juan Manuel Escaño González; la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, María del Carmen Romero Ternero; así como el director y el coordinador de la cátedra, Alejandro Carrasco Muñoz y Joaquín Luque Rodríguez, respectivamente.

Por parte de Indra Group participaron Jesús Ángel García Sánchez, responsable de I+D y Universidades, y María Teresa Sánchez Blas, responsable de Administraciones Públicas de Andalucía en Minsait (Indra Group). El vicerrector de Transferencia de la US, Ángel Luis Trigo, ha asegurado: "estamos convencidos de que esta nueva etapa permitirá desarrollar proyectos de mayor impacto y consolidar una relación más sólida, orientada a fomentar el talento, la innovación y la competitividad tecnológica".

Por parte de Indra Group, Jesús Ángel García Sánchez ha destacado que "la Cátedra Indra Sociedad Digital responde a una de nuestras prioridades como compañía. La atracción del talento tecnológico y nuestro compromiso con la investigación y la transferencia al tejido empresarial nos permite contar con equipos altamente cualificados para anticipar el futuro e impulsar la innovación que necesitan los territorios, las empresas y las administraciones, todas ellas áreas críticas para nuestro crecimiento".

"El acuerdo con la Universidad de Sevilla refuerza nuestra estrategia para vincular el conocimiento científico a nuestra capacidad para seguir identificando nuevas líneas de I+D y traccionando el empleo y la construcción de la soberanía tecnológica e investigadora que necesitan Andalucía, España y Europa", ha añadido.