Inés Rosales llega a los 18,5 millones de euros de facturación en 2025 y sube un 3% su volumen de negocio

Lote de productos de Inés Rosales - INÉS ROSALES

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Inés Rosales ha crecido en el periodo 2022-2025, hasta alcanzar una facturación de 18,5 millones de euros en 2025 frente a los 14,7 millones registrados en 2022. Esta evolución viene acompañada por el aumento en un 3 % del volumen durante el último ejercicio.

Según una nota remitida por la compañía, también se ha producido un mantenimiento de los márgenes operativos "dentro de un contexto marcado por la presión inflacionista sobre los costes". En 2025, la compañía ha comercializado 12 millones de paquetes de Tortas de Aceite, junto a 0,5 toneladas de otros productos de repostería tradicional andaluza y crackers.

Las ventas en grandes cadenas nacionales y regionales representan el 60 % del total, "en línea con la actual estructura de la distribución alimentaria en España". La compañía ha señalado que mantiene "como reto estratégico" ampliar su presencia territorial y reforzar su penetración en nuevos puntos de venta.

Durante los últimos años, la compañía ha afrontado una "significativa crisis de costes" derivada principalmente del encarecimiento del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), el ingrediente principal en sus reconocidas Tortas de Aceite. A esta situación, la empresa ha señalado que se han sumado incrementos en energía, transporte y costes laborales, "generando una espiral inflacionista que obligó a trasladar parcialmente el impacto al precio final".

En esta línea, Inés Rosales han señalado que el pasado año "no se han registrado variaciones imprevistas" en el precio del AOVE, "lo que ha contribuido a estabilizar el escenario productivo".

Por otro lado, la empresa ha planificado 1,5 millones de euros destinados a reposición y mejora de activos. La empresa, además, "estudia un proyecto de ampliación y modernización de sus instalaciones que permitiría, si fuese necesario, duplicar la capacidad de producción y almacenamiento". Para ello, planifica una inversión de 1,5 millones de euros.

La empresa ha destacado que el mercado exterior "supone ya el 20 % de la facturación total", comercializando sus productos en 30 países. En esta línea, ha asegurado que "continúa avanzando en su estrategia de internacionalización, con el objetivo de incrementar progresivamente el peso de la exportación en el conjunto del negocio".

En España, la compañía mantiene una cuota de mercado del 80 % en su categoría. Dentro de los mercados internacionales, Estados Unidos concentra el 58,4 % de las ventas exteriores, seguido de Reino Unido (17,6 %), Canadá (7,2 %), Francia (5,8 %) y Australia (3,5 %), reflejando una consolidación destacada en Norteamérica y Europa.

Por otro lado, en materia de empleo, la empresa ha reafirmado "su compromiso con la generación de trabajo estable y de calidad". En 2024 contaba con 138 trabajadores con contrato fijo, cifra que ascendió a 146 en 2025. En los últimos cinco años, la plantilla ha crecido un 28 %, en paralelo a "un proceso de profesionalización y fortalecimiento de la estructura organizativa".