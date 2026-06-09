Infoca incorpora seis medios aéreos al incendio de Guillena (Sevilla) que mantiene a seis familias desalojadas

Archivo - Imagen de archivo de un avión del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha incorporado medios aéreos con seis aviones de carga en tierra al incendio declarado en la mañana de este martes en Guillena (Sevilla), que ha provocado el desalojo de seis familias.

Según han detallado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el incendio se sitúa en el paraje de la antigua central hidroeléctrica, donde se ubica el poblado de la Central de la Cala, donde residen estas siete familias ahora trasladadas. Asimismo, efectivos de Policía Local se han desplazado a este "pequeño núcleo urbano", sin que haya riesgo para más vecinos.

En estos momentos trabajan en el incendio tres grupos de bomberos forestales (21 agentes), un técnico de operaciones y una autobomba de EMA Infoca, junto a seis aviones de carga en tierra, que realizan cortafuegos químicos en una zona "con mucho pasto".

En contexto, desde las 7,48 horas la Junta mantiene la fase de emergencia del Plan Infoca en Sevilla después de que los servicios de emergencia hayan atendido minutos antes de las 6,30 horas los primeros avisos que alertaban de un incendio cerca del cruce de la central hidroeléctrica, momento en el que se han movilizado efectivos del Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, a la Policía Local y a Endesa.