Amplían a Sevilla la fase de emergencia por un incendio en Guillena que se suma al de Villanueva de Castillejos (Huelva)

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha ampliado a las 07.48 horas de este martes a la provincia de Sevilla la fase de emergencia, situación operativa 1, decretada en la tarde de este lunes por la evolución del incendio forestal declarado en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos, al que se ha sumado otro en la localidad sevillana de Guillena declarado en la antigua central eléctrica de Cala, donde hay una zona de viviendas que han tenido que ser desalojadas.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha detallado que el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos es "muy complicado" por la combinación de viento intenso con rachas de hasta 40 kilómetros por hora con una "alta carga de combustible fino" con matorral que ardió a un ritmo de "100 hectáreas por hora" en las seis primeras horas, lo que le lleva a superar las 2.000 hectáreas afectadas a última hora de este lunes.

Según el consejero, la noche en el incendio de Villanueva de los Castillejos ha sido "compleja porque el viento se ha mantenido" y ahora evoluciona hacia la vecina localidad de Gibraleón, aunque la principal preocupación es el cambio de viento que puede registrarse a partir de las 16.00 horas en dirección sur y "complicar aún más" la situación. Este incendio obligó al desalojo de 365 personas de urbanizaciones y fincas del municipio de San Bartolomé de la Torre a última hora de este lunes.

A este fuego se ha sumado otro declarado a primera hora de este martes en la localidad sevillana de Guillena, originado en la antigua central eléctrica de Cala que ha obligado a desalojar las viviendas existentes en la zona, donde el Plan Infoca ya ha desplegado dos grupos de bomberos forestales con un vehículo autobomba y un técnico de operaciones, a los que se sumarán en breve medios aéreos.

En cualquier caso, Sanz ha querido dejar claro que "no existe riesgo para la población" en ambos incendios y ha precisado que el originado en Villanueva de los Castillejos afecta a "viviendas aisladas" y a "asentamientos de temporeros" que son desalojados "con antelación suficiente". También ha pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, especialmente evitando la zona del incendio.