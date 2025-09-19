Inician la capacitación en Custodi@ para la gestión de expedientes electrónicos en la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gerente de INPRO, Carmen Rodríguez, ha inaugurado las sesiones formativas sobre Custodi@, la nueva solución corporativa de la Diputación de Sevilla para la gestión integral de expedientes electrónicos. Las jornadas se desarrollan en la Casa de la Provincia, han comenzado este jueves y concluirán el 23 de septiembre, y están destinadas al personal de la institución.

Según una nota emitida por la institución provincial, el objetivo de la capacitación es formar al personal involucrado en la gestión de expedientes administrativos en el uso, funcionalidades, integraciones y objetivos del nuevo sistema.

Además, ha incidido en que el programa stá diseñado para actuar como un repositorio central de expedientes y documentos electrónicos, garantizando su custodia, trazabilidad y preservación a largo plazo.

La herramienta, según ha explicado la Diputación, cumple con los requisitos de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y asegura la interoperabilidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, así como su acceso por medios electrónicos. Esto implica "contar con sistemas corporativos capaces de custodiar, verificar, integrar y transferir los documentos que conforman los expedientes".

Durante el proceso de diseño e implantación, se ha trabajado con unidades de la Diputación, como Secretaría General, Intervención de Fondos, Tesorería General y las áreas funcionales, para identificar procedimientos, definir estructuras de expedientes y establecer modelos técnicos de integración. Esta colaboración ha permitido construir una "solución adaptada a las necesidades de la institución".

Custodi@ funciona mediante una infraestructura técnica desplegada en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Diputación y ha sido desarrollada conforme a las especificaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

A la vez, el sistema se integra con otras herramientas ya implantadas, como Decret@, para confección de resoluciones; SIDERAL, de registro electrónico y comunicaciones internas; Fisc@liz@, de fiscalización limitada previa y control permanente; Conveni@, de elaboración de convenios; Secretaría Digital o Portafirmas.

Tal y como ha afirmado la Diputación, el programa "formación persigue la capacitación técnica del personal y el impulso de objetivos estratégicos de la Diputación en materia de transformación digital". Entre ellos, ha incidido en "la eficiencia en la gestión pública, al centralizar y simplificar los procedimientos administrativos; el refuerzo de la seguridad de la información gracias a mecanismos avanzados de validación de firmas electrónicas, auditoría y control de accesos; y la mejora de la trazabilidad de los expedientes".

Además, las sesiones formativas pretenden aumentar la satisfacción y confianza de los trabajadores públicos, proporcionándoles herramientas intuitivas y accesibles que faciliten su labor diaria y reduzcan los tiempos de tramitación.