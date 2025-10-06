Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de auxiliar de servicios para personas con discapacidad

Archivo - Una mujer avanza en silla de ruedas por una rampa adaptada en un edificio público. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso de auxiliar de servicios generales al que asisten 15 alumnos con discapacidad. Esta acción formativa de 220 horas lectivas se imparte hasta el día 5 de diciembre y está dividida en los siguientes módulos: atención al cliente; técnicas básicas de comunicación y archivo; NT e informática; control de accesos; servicio de conserjería; seguridad e higiene en el trabajo y primeros auxilios y protección contra incendios.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social, señala la entidad en un comunicado.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.