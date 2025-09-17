Inserta Empleo imparte en Sevilla el curso Procedimientos básicos en servicio de sala para 15 alumnos con discapacidad

Archivo - Imagen de recurso de una persona en silla de ruedas. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este miércoles en Sevilla un curso de procedimientos básicos en servicio de sala al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 130 horas lectivas se imparte hasta el próximo 23 de octubre y está dividida en los siguientes módulos: contexto laboral; conocimientos básicos del servicio de sala; tareas del servicio de sala y sostenibilidad y cambio climático, detalla la entidad en una nota de prensa.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 52 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.