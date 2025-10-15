Inserta Empleo ofrece en Sevilla un curso de programación para personas con discapacidad para promover la competitividad

Archivo - Una mujer con discapacidad visual junto a un perro guía. Imagen de archivo. - GRUPO SOCIAL ONCE - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha iniciado en Sevilla un curso de introducción a la programación dirigido a personas con discapacidad, al que asisten 15 alumnos. El objetivo, según la entidad, es "proporcionar a los alumnos las destrezas profesionales necesarias para lograr un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo".

Según ha expresado este miércoles la entidad en una nota, esta acción formativa, con una duración total de 200 horas lectivas, se imparte hasta el próximo 10 de diciembre y está estructurada en varios módulos: introducción a la accesibilidad; HTML 5, CSS3 e introducción a la programación básica (Javascript).

Asimismo, Inserta ha fijado como meta desarrollar aptitudes y habilidades personales que favorezcan su plena participación en el entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE dedicada a promover la inclusión de las personas con discapacidad con iniciativas en ámbititos como el empleo o la formación, creó Inserta Empleo con el objetivo de mejorar su formación e impulsar su inclusión en el mercado laboral.

Con más de 25 años de experiencia y un equipo especializado en orientación e intermediación, Inserta cuenta con 47 oficinas en toda España y ofrece apoyo a las personas con discapacidad para acceder a un empleo, además de facilitar a las empresas los perfiles más adecuados para cubrir sus vacantes, sin coste.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de "Empleo Juvenil" (CCI 2021ES05SFPR001) y de "Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza" (2021ES05SFPR003), así como en el programa "FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias" (CCI2021ES05SFPR009), desarrollados por Fundación ONCE a través de Inserta Empleo y cofinanciados por la Unión Europea, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.