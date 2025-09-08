Inserta imparte un curso de formación para el empleo para 15 personas con discapacidad en Sevilla

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este lunes en Sevilla un curso de técnicas comerciales al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa, de 75 horas lectivas, tendrá lugar hasta el día 26 de septiembre y está dividida en los siguientes módulos: potencialidades del vendedor; comunicación y habilidades comerciales; trabajo en equipo; relaciones con el cliente vendedor y técnicas de venta del producto; el producto y la organización de la venta y prevención de riesgos laborales, detalla en un comunicado.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España.