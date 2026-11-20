Archivo - Una mujer en silla de ruedas accede a un edificio público desde una rampa para personas con dificultades de movilidad, como foto de recurso - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso titulado 'Diseña tu empleo' al que asisten 15 alumnos con discapacidad. Esta acción formativa de 80 horas lectivas se imparte hasta el próximo 20 de diciembre y está dividida en los siguientes módulos: 'Búsqueda activa de empleo en el entorno digital'; 'Entrevista online' y 'Tutoría y coaching colectivo', informa la entidad en un comunicado.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.