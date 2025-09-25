'Insólito' cambia la celebración de la rave rumbera 'Loilaland' al primer semestre de 2026

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Insólito', el nuevo festival de invierno con cultura, música, humor, poesía y gastronomía de Sevilla, ha anunciado este jueves que trasladará los espectáculos de música electrónica previstos en la "rave rumbera" 'Loilaland', que acoge citas como 'Taraka', de Gordo, y ' Ritmika ', cuya celebración estaba prevista para el mes de octubre , se trasladan al primer semestre de 2026 con la intención de programar más conciertos en el Puerto de Sevilla.

Según ha informado la organización en una nota, el objetivo es añadir más días de conciertos en la programación del ciclo, que tendrá lugar en el Puerto de Sevilla. De esta forma, los espectáculos previstos para los días 18 y 25 de octubre con los cantantes Enrique Heredia 'Negri', José El Francés, Maita Vende Cá, Sara de Las Chuches, Taino y Jere de Los Chunguitos y Azúcar Moreno , por un lado ; y los eventos Ritmika (anunciado para el domingo 19 con Dalila, Lady Packa , Man vs Mike , Eli San za vs Laguch o Rasco vs Ricardo del Toro , entre otros), y T araka , del Dj y productor internacional Gordo, prevista en principio para el día 26, se trasladan a una fecha que se dará a conocer próximamente.

La empresa organizadora, Green Cow Music -- promotora del conocido Icónica Santalucía Fest que se celebra cada vera en la Plaza de España -- facilitará a todos los usuarios la posibilidad de mantener las entradas para la nueva fecha o devolverles el importe.

Entre los artistas destacados del cartel se encuentran Loquillo, que actuará en el Pop CAAC, el grupo de flamenco y rumba pop El duende callejero, la rapera Mala Rodríguez, la cantante Marina Carmona, el jerezano José Mercé, La Bien Querida -una de las voces más destacadas del panorama indie-, la folclórica Laura Gallego, el dúo Antílopez o la exvocalista de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez.