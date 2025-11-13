El Inspector Jefe Isidro José Santaella toma posesión como jefe de la Comisaría de Policía Nacional en Écija (Sevilla)

ÉCIJA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El inspector jefe Isidro José Santaella Roque ha tomado posesión en la mañana de este jueves como nuevo jefe de la Comisaría Local de Policía Nacional en Écija (Sevilla), en un acto celebrado en el Palacio de Benamejí, presidido por el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en unión del Comisario, jefe provincial de Sevilla y la alcaldesa de la localidad.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha realizado un breve repaso de la carrera policial del inspector jefe, sobre quien ha destacado "su trabajo al mando de los últimos dispositivos desplegados en la lucha contra el narcotráfico, contrabando de tabaco, así como en la resolución de numerosos robos con fuerza que se habían cometido en la demarcación".

Natural de Málaga, Roque inició su carrera profesional en Cataluña como agente de Policía Nacional, continuando su trayectoria ya como inspector, en Algeciras y posteriormente en su ciudad natal.

A lo largo de su experiencia profesional, ha destacado por su labor al frente del grupo de Sistemas Especiales de la Comisaría Provincial de Málaga, puesto que desempeñó durante más de 15 años, según el Cuerpo.

El nuevo jefe de la Comisaría Local de Policía Nacional en Écija, es especialista en Ciberdelincuencia, seguimientos electrónicos y nuevas tecnologías aplicadas a la videovigilancia encubierta y ha sido reconocido con dos medallas al mérito policial con distintivo blanco y más de 150 felicitaciones públicas.

Durante su estancia en Écija, ha liderado importantes operaciones contra el tráfico de drogas, "consolidando una trayectoria marcada por la dedicación, la innovación y el compromiso con la seguridad ciudadana".