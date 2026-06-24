Instalados más de 3.400 elementos de climatización en los centros docentes de la provincia de Sevilla

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, visita un centro de Sevilla. - ESTHER LOBATO - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este miércoles, 24 de junio, de que los centros docentes de Sevilla ya han instalado un total de 3.443 nuevos elementos de climatización en el marco del Plan de Confort Térmico impulsado por la Junta de Andalucía para abordar el calor en las aulas.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la iniciativa tiene como objetivo que "cada equipo directivo adapte las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación".

La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes de la provincia se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 1.792. El resto de las actuaciones se divide en 717 ventanas y cerramientos aislantes, 316 estructuras de sombreado exterior, 311 árboles para crear zonas de sombra natural y 307 radiadores.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo ha vistitado en este marco el Instituto de Educación Secundaria Lauretum de Espartinas (Sevilla).

Este es uno de los centros beneficiados en la provincia por una iniciativa que cuenta con una inversión de más de 12 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 720 centros educativos públicos de 106 municipios de Sevilla.

Esta medida se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Actualmente está en marcha la segunda fase, que beneficia a 16 centros más de la provincia sevillana con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Sumado a las 131 actuaciones ya concluidas (por valor de 46,4 millones), la inversión total de este plan asciende a 53,2 millones de euros en la provincia.

En total, el presupuesto destinado a mejorar las condiciones de climatización y bioclimatización de los centros docentes de la provincia de Sevilla supera los 65 millones de euros. En este sentido, la consejera ha destacado que esta inversión extraordinaria supone "un firme compromiso con la calidad y el bienestar integral del alumnado y del profesorado, impulsando espacios de aprendizaje donde las temperaturas extremas no dificulten el desarrollo de la actividad educativa".

Castillo ha resaltado que en IES Lauretum se han destinado más 47.500 euros del Plan de Confort Térmico a la instalación de 49 equipos de aire acondicionado para climatizar aulas. Además, en este instituto se han plantado 60 árboles y colocados toldos. "Este centro es un ejemplo del uso ágil de los fondos de este programa, que mejoran las condiciones de confort térmico, respondiendo a las necesidades reales del instituto", ha dicho.

Los centros beneficiarios de este programa son todos los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería.

Asimismo, la consejera ha explicado que la principal novedad de este Plan radica en su modelo gestión. La Consejería transfiere los fondos de manera directa a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario mediante un procedimiento simplificado. Este sistema acelera los plazos para que las mejoras estén operativas de cara al próximo curso 2026/2027. De este modo, cada equipo directivo ha podido diseñar soluciones personalizadas, sostenibles y eficaces, adaptadas a las necesidades climáticas de sus propias instalaciones.