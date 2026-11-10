Instituciones, empresas y entidades sociales se unen en Alcalá (Sevilla) para favorecer la creación de empleo

La responsable de Cruz Roja, la alcaldesa y la concejal de Empleo, en la Caseta Municipal con motivo de la feria 'Creando Oportunidades para el Empleo' - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Administración, entidades sociales y empresas se han unido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) "en pro de la creación de empleo". En este sentido, la Caseta Municipal ha acogido la cuarta edición de la feria 'Creando Oportunidades para el Empleo', abierta a toda la población provincial con stands empresariales, contactos con departamentos de recursos humanos, talleres, herramientas de búsquedas de empleo, o técnicas de superación, entre otros.

Al respecto, más de 40 empresas han participado directamente en este foro de entrada libre, pero en el que se habían inscrito de forma adelantada casi 900 personas interesadas en mejorar su situación laboral, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El evento ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez; la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, y la coordinadora provincial del plan de empleo de Cruz Roja Sevilla, Carmen de la Corte.

Ana Isabel Jiménez ha remarcado la importancia de tener un cara a cara con las empresas y con otras personas que están en situación de búsqueda de empleo para reforzar relaciones empresariales y ampliar las oportunidades laborales. Así, la regidora ha manifestado que en el Gobierno Municipal "tienen claro" que la administración local dispone de "dos grandes herramientas para fomentar el empleo".

Por su parte, Paula Fuster ha explicado que una de ellas es la formación, "a la que se destina importantes recursos desde el Gobierno local, y no poco esfuerzos con el programa 'Relanza-T' como apuesta más importante, para capacitar a 800 personas".

La delegada se ha referido, además, "a la otra gran medida que es el conocimiento de nuestro entorno, de nuestras empresas y nuestro ecosistema económico para saber cuáles son sus necesidades en materia de empleo".

Esta feria --ha añadido la alcaldesa-- es una "oportunidad real" para conectar con el mercado laboral, conocer de primera mano lo que buscan las empresas y acceder a recursos que pueden marcar la diferencia en un proceso de búsqueda de empleo", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora provincial del Plan de Empleo de Cruz Roja Sevilla ha subrayado la importancia de celebrar nuevamente esta feria en Alcalá por la presencia de empresas y el potencial de su mercado laboral. "Lo hacemos nuevamente aquí por la gran cantidad de empresas y potencialidad laboral que hay. Algo que valoran mucho las empresas es que pueden ver cara a cara a los candidatos interesados y, para los asistentes, igualmente, porque pueden dar su currículo en mano", ha señalado.

CONTACTO DIRECTO Y ACCESO A OFERTAS DE EMPLEO

Entre los principales atractivos de esta cuarta edición figura la posibilidad de conversar directamente con los responsables de selección de las empresas participantes, presentar el perfil profesional y optar a entrevistas en el momento, cuando sea posible.

La feria ofrecerá además información sobre ofertas de trabajo y necesidades de contratación, así como orientación y recursos prácticos para afrontar los procesos de selección con mayor preparación.

La celebración de esta feria pone el foco también en la labor que desarrolla Cruz Roja en Alcalá de Guadaíra a través de su oficina local, situada en la calle Barrio Obrero 3. Desde este espacio, la organización acerca sus recursos y programas a la población, con especial atención a las personas que necesitan apoyo para mejorar su empleabilidad y avanzar hacia una mayor autonomía.

"Su presencia en la ciudad refuerza el trabajo de acompañamiento y orientación, así como la colaboración con el tejido empresarial y las administraciones públicas para favorecer la inclusión sociolaboral", concluye el comunicado.