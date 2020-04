Los interinos de la Diputación de Sevilla avisan de que las OPE "no son la solución al abuso" de la temporalidad

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que censura el uso "abusivo" en las administraciones españolas de las relaciones laborales de tiempo determinado, pero atribuye a la Justicia española las decisiones sobre qué medidas son "adecuadas" para "prevenir y sancionar" estos casos, la Asociación de Trabajadores Temporales de la Diputación de Sevilla ha defendido que los procesos selectivos promovidos actualmente por la institución "no son la solución a la situación de abuso".

En un comunicado, el colectivo ha recordado el conflicto derivado de la situación de estos 532 trabajadores interinos de la Diputación de Sevilla ante las ofertas públicas de empleo (OPE) promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas estas personas.

Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba a Europa Press que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

Además, se trata de trabajadores interinos que, en caso de no consolidar su posición en los puestos que ocupan, "se verían abocados no sólo al paro, sino al ostracismo laboral" a cuenta de su edad.

EL LITIGIO EN EUROPA

En todo ello incide el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declare trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales pero que suman años y años de servicio por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrimía tiempo atrás que en mayo de 2019 acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público, el colectivo ha venido avisando de que la institución ha seguido avanzando en los trámites de dichos procesos selectivos, arguyendo la misma que los trámites están destinados a impedir la caducidad de los procedimientos y que no se celebrarían pruebas sin la sentencia.

Ante ello, los interinos insistían en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" como empleados públicos para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.

El pasado mes de marzo, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su prolija y compleja sentencia, recogida por Europa Press, determinando entre diversos aspectos que "en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que el acuerdo marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público".

LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

No obstante, el tribunal indicaba que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos" detectados.

Tras esta sentencia, la plataforma de interinos de la Diputación de Sevilla sostiene que la misma determinaría "que los procesos de consolidación y estabilización convocados (por la Diputación) no son la solución a la situación de abuso en la que se encuentran los trabajadores temporales". En paralelo, el colectivo recuerda la promesa del presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, de acatar la sentencia una vez emitida la misma, señalando que "en vez de suspender estos procesos y buscar una solución adecuada conforme a la directiva europea, en pleno estado de alarma se siguen publicando las bases específicas de plazas incluidas en estas convocatorias" de empleo público.

El colectivo, así, lamenta "la persistencia en someter a trabajadores que llevan años sufriendo abuso en la contratación temporal, demostrando su valía después de haber superado sus respectivos procesos selectivos, a realizar una vez más una prueba en la que demuestren su capacidad".

Por último, avisan de "expedientes sancionadores" contra varios trabajadores "acusándoles de haber cometido una falta muy grave al firmar un documento en el que hacían constar de forma particular y totalmente desinteresada el tiempo trabajado por otros compañeros y las funciones que estos vienen realizando, documento que se adjuntaba a las reclamaciones de fijeza presentadas por estos trabajadores en fraude por abuso de la temporalidad".

Así, el colectivo reclama "justicia ante la situación de abuso" padecida por estos trabajadores "y el reconocimiento de las capacidades y la dedicación demostradas tanto en las pruebas superadas hace años, como en el trabajo realizado cada día, y que se convoquen las ofertas públicas que correspondan en el tiempo y la forma legalmente establecidos".