Archivo - Cárcel de Morón de la Frontera. Imagen de archivo. - CSIF - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un interno del módulo 3 del centro penitenciario Sevilla II ha llevado a cabo en la mañana de este martes, 24 de noviembre, "gestos obscenos de carácter sexual" dirigidos a una funcionaria y ha propinado un puñetazo a otro trabajador, misma vez que amenazaba a ambos con la expresión "vais a tener fiesta".

Así lo han confirmado fuentes penitenciarias a esta agencia, si bien CSIF ha alertado de que los hechos ocurrieron cuando el interno realizó "movimientos de cadera y gestos explícitos de carácter sexual" hacia esta profesional, por lo que su compañero le ordenó que cesara esta escena.

Si bien fue conducido a una zona de seguridad para esclarecer lo ocurrido, manifestó una actitud "cada vez más agresiva" para, posteriormente, lanzar patadas e incluso morder a los trabajadores.

Al respecto, el ACAIP-UGT ha considerado que este tipo de comportamientos "deben recibir una respuesta contundente y proporcional a su gravedad", por lo que han solicitado la clasificación del mismo en primer grado.

Además, han exigido una "reestructuración urgente de las plantillas, la cobertura de las más de 1.900 plazas vacantes y protocolos verdaderamente eficaces frente a las agresiones".