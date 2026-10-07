Interrumpida la circulación ferroviaria entre Escacena y La Palma del Condado (Sevilla) por un incendio próximo

Archivo - Personal de Adif en el vestíbulo de una estación de trenes. Archivo.
Archivo - Personal de Adif en el vestíbulo de una estación de trenes. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 22:53
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SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación entre Escacena y La Palma del Condado (Sevilla) ha quedado interrumpida en la noche de este miércoles, 7 de octubre, por un incendio incendio próximo ajeno a la explotación ferroviaria.

Según ha indicado Adif en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, esta interripción se ha dado a petición del servicio de Bomberos, que trabajan en este incidente.

Por el momento, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

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