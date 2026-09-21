Intervenen 20.000 euros y relojes de alta gama en una operación contra el cultivo en Mairena y Carmona (Sevilla)

Efectos incautados durante los registros. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Investigación del Puesto principal de la guardia Civil de Los Alcores (Sevilla) ha llevado a cabo la explotación de la denominada operación Gato Parisino, relacionada con la ocultación de beneficios procedentes del cultivo de marihuana en las localidades sevillanas de Mairena del Alcor y Carmona, donde se han intervenido 20.000 euros y varios relojes de alta gama durante los registros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación inició el pasado mes de abril tras la detención de una persona que conducía un vehículo en cuyo interior se intervino una gran cantidad de cogollos de marihuana, y para quien la Autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión.

A raíz de esa detención, la Guardia Civil investigó el alcance de la actividad delictiva del detenido, posibles relaciones con otras personas relacionadas con este tipo de hechos delictivos, así como la localización de posibles centros de producción que pudieran estar siendo utilizados para el cultivo de marihuana.

De esta manera, los agentes centraron sus sospechas sobre dos inmuebles en las localidades de Mairena del Alcor y en Camona vinculados al entorno del detenido, que presuntamente pudieran estar siendo utilizados para el desarrollo de dicha actividad ilícita.

Como consecuencia de esta línea de investigación, se desplegó un operativo que contó con la intervención del GRS y la Usecic de la Guardia Civil de Sevilla, para proceder a la entrada y registro de ambos inmuebles, así como con el apoyo del Servicio Cinológico de Sevilla y Algeciras (Cádiz) con perros especializados en la detección de dinero y drogas.

Durante los registros practicados, la Guardia Civil ha localizado la cantidad de 20.000 euros en efectivo oculto en distintos puntos de los inmuebles, además de que ha intervenido igualmente nueve relojes de distintas marcas de alta gama, junto con numerosos efectos y material relacionado con el cultivo de las plantas de marihuana.