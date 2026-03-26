Intervenidos 5.000 artículos deportivos falsos en una operación contra los 'manteros' en "zonas turísticas" de Sevilla

Operación de los GAR de la Policía Local contra 'manteros' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Acción y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR) ha intervenido más de 5.000 artículos falsificados, entre ellos prenda de ropa deportiva como zapatos y camisetas, por un valor de más de un millón de euros durante la denominada como 'Operación Champions', una acción que ha tenido lugar en el Casco Histórico y Triana.

La operación se ha saldado con diecisiete identificaciones y dos imputados, aunque no detenidos, a los que se les atribuye por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los artículos falsificados son fundamentalmente ropa deportiva y calzado de primeras marcas como Nike, Puma o Adidas.

La actuación se ha dirigido contra los 'manteros' ubicados en "las principales zonas turísticas", una acción que, asegura el Gobierno local, responde a "peticiones de vecinos y comerciantes de la zona" y busca contribuir en la " lucha contra las mafias y el perjuicio económico a las empresas propietarias de las marcas".