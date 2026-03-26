Intervenidos 5.000 artículos deportivos falsos en una operación contra los 'manteros' en "zonas turísticas" de Sevilla

Operación de los GAR de la Policía Local contra 'manteros' en Sevilla
Operación de los GAR de la Policía Local contra 'manteros' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 18:13
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SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Acción y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR) ha intervenido más de 5.000 artículos falsificados, entre ellos prenda de ropa deportiva como zapatos y camisetas, por un valor de más de un millón de euros durante la denominada como 'Operación Champions', una acción que ha tenido lugar en el Casco Histórico y Triana.

La operación se ha saldado con diecisiete identificaciones y dos imputados, aunque no detenidos, a los que se les atribuye por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los artículos falsificados son fundamentalmente ropa deportiva y calzado de primeras marcas como Nike, Puma o Adidas.

La actuación se ha dirigido contra los 'manteros' ubicados en "las principales zonas turísticas", una acción que, asegura el Gobierno local, responde a "peticiones de vecinos y comerciantes de la zona" y busca contribuir en la " lucha contra las mafias y el perjuicio económico a las empresas propietarias de las marcas".

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