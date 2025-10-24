Una investigación devuelve al alcareño Cristóbal de Monroy la autoría de una obra del Siglo de Oro

Presentación de la investigación del profesor Erik W. Coenen en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá ha acogido este viernes la presentación de la investigación del profesor Erik W. Coenen, de la Universidad Complutense de Madrid, que atribuye al escritor alcalareño Cristóbal de Monroy y Silva (1612-1649) la autoría de la comedia del Siglo de Oro El escándalo de Grecia contra las santas imágenes, hasta ahora considerada obra de Calderón de la Barca.

Según una nota emitida por el Consistorio, el estudio combina un análisis filológico tradicional con herramientas de inteligencia artificial para examinar la composición del texto, las rimas y el léxico. Los resultados descartan la autoría del dramaturgo madrileño y confirman que la obra responde a los rasgos estilísticos y lingüísticos de un autor andaluz contemporáneo, en concreto de Monroy y Silva.

El escándalo de Grecia contra las santas imágenes es una comedia dramática barroca que, según propone esta nueva edición crítica, pertenece al autor alcalareño. La publicación ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que ha respaldado la edición y presentación del volumen.

Durante el acto, el filólogo José Manuel Campos Díaz, especialista en la obra de Monroy, ha presentado el trabajo junto al delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros.

Rivas ha subrayado "la enorme aportación académica de Erik W. Coenen a la historia y literatura alcalareña, por devolver la autoría de una obra que durante siglos fue atribuida a Calderón de la Barca y no a Cristóbal de Monroy". Subrayó además que se trata de "un reencuentro con nuestras raíces y con nuestra historia".

El responsable municipal ha explicado que, tras recibir el primer contacto del investigador, la Delegación de Cultura impulsó la publicación "como un reconocimiento a Cristóbal de Monroy y a la cultura de Alcalá", y ha añadido que "este hallazgo nos recuerda la importancia de cuidar y promover la identidad alcalareña dentro del contexto literario andaluz".

El libro, que ha incluido un estudio preliminar de Coenen sobre las razones de la nueva atribución y el trasfondo histórico de la obra, se completa con un apéndice firmado por José Manuel Campos Díaz, quien aporta un esbozo biográfico y bibliográfico del dramaturgo alcalareño.