Investigadores de la UPO descubren el papel fundamental de los astrocitos en los cambios de plasticidad cerebral

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Celular de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, dirigido por el catedrático de Fisiología, Antonio Rodríguez-Moreno, han descubierto una nueva forma de plasticidad que aparece a las cinco semanas del desarrollo postnatal en el hipocampo de ratones.

Asimismo, han determinado el mecanismo de acción celular involucrado en la inducción de la misma y han encontrado que un tipo de células gliales, los astrocitos, juegan un papel "fundamental" en la creación de las condiciones para que esta plasticidad se induzca. Los resultados del estudio acaban de ser publicados en la revista 'Nature Communications', detalla la UPO en un comunicado.

Una de las propiedades más interesantes del cerebro de los mamíferos es su capacidad de cambiar en respuesta a la experiencia. Esta propiedad se denomina plasticidad y fue llamada así por Santiago Ramón y Cajal en 1894. Así, "la plasticidad está involucrada en el refinamiento de las conexiones sinápticas durante el desarrollo y en procesos de aprendizaje y memoria en el adulto". En este sentido, "las formas de plasticidad mejor conocidas son las denominadas depresión de larga duración (LTD) y potenciación de larga duración (LTP)".

"Existen ventanas de plasticidad a lo largo del desarrollo que son responsables de que tengamos mayor facilidad o dificultad para aprender o ejecutar mejor diversas acciones motoras según la edad a la que se produzcan los procesos de aprendizaje, como tocar un instrumento musical o aprender un idioma". La denominada 'spike timing-dependent plasticity' "parece ser el mecanismo sináptico que ocurre de forma natural en el cerebro durante el desarrollo y durante procesos de aprendizaje y memoria".

Los investigadores del citado laboratorio han estudiado los mecanismos involucrados en que una sinapsis fundamental del hipocampo deja de ser plástica y en determinar si es posible que una vez que una sinapsis pierde su plasticidad ésta pueda volver a recuperarla. De este modo, han descubierto que esta forma de plasticidad 'spike timing-dependent LTD', fundamental para que el cerebro se forme correctamente durante el desarrollo, desaparece durante la cuarta semana del desarrollo en ratones debido al aumento de la inhibición cerebral que se produce por el aumento de los niveles cerebrales extracelulares de adenosina, un aminoácido inhibidor de la transmisión sináptica excitadora.

Esta adenosina es liberada por los astrocitos. De esta manera, cuando los niveles de adenosina aumentan con el desarrollo, la plasticidad de la sinapsis desaparece. Estos investigadores también han conseguido abrir esta ventana de plasticidad una vez cerrada impidiendo las acciones de la adenosina sobre sus receptores. Los científicos han encontrado que la LTD no solo desaparece durante el desarrollo, sino que se convierte en otra forma de plasticidad (t-LTP) y que esta conversión se debe a un aumento de la liberación de adenosina por parte de los astrocitos, de forma que los niveles de adenosina liberada por los astrocitos son responsables de que se pueda producir LTD o LTP.

"Estudiar los mecanismos que producen el cierre y la apertura de las ventanas de plasticidad durante el desarrollo es importante para entender y determinar las respuestas del cerebro a las experiencias y a las lesiones, lo que puede tener implicaciones importantes en la recuperación de lesiones del sistema nervioso o recuperación sensorial (rehabilitación)".