Investigadores de la UPO de Sevilla identifican en Roma la construcción más antigua documentada en Villa Adriana

Excavación arqueológica de macetas en una villa romana cerca de la capital italiana - UPO

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, a través de su Seminario de Arqueología, ha llevado a cabo entre los meses de abril y mayo una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Palazzo de Villa Adriana, en Tívoli, cerca de Roma (Italia). La importancia del hallazgo radica en que este espacio podría constituir el testimonio arquitectónico más antiguo documentado hasta el momento en Villa Adriana.

La intervención ha permitido localizar una estructura subterránea de época republicana que, a falta de que concluyan los estudios de los materiales recuperados, podría ser la construcción más antigua identificada hasta ahora en Villa Adriana, informa la institución académica en una nota de prensa.

Este hallazgo resulta especialmente relevante porque se vincula con una villa anterior a la residencia imperial de Adriano, parcialmente reutilizada después en la construcción del Palazzo. En este sentido, los trabajos, desarrollados en coordinación con el Istituto di Villa Adriana e Villa d'Este, se enmarcan en el proyecto de investigación que la UPO mantiene de forma continuada desde el año 2003 en este enclave Patrimonio Mundial de la Unesco.

El equipo investigador, dirigido por el profesor Rafael Hidalgo, ha centrado esta campaña en uno de los peristilos del Palazzo, una de las zonas residenciales más importantes de Villa Adriana. Este sector se levanta sobre la conocida como villa republicana, un edificio preexistente que ofrece información clave para comprender la ocupación del lugar antes de la gran residencia imperial construida por el emperador Adriano.

Entre los resultados más destacados de la campaña figura la excavación de una estructura hipogea, es decir, una cámara subterránea, posiblemente utilizada como silo o almacén. La estructura fue abandonada y parcialmente rellenada ya en época republicana, quizá en una fase temprana, con restos constructivos y materiales cerámicos.

Además, los materiales recuperados en su interior --entre ellos un conjunto de terracotas arquitectónicas decoradas con representaciones de animales y diversas piezas cerámicas-- conforman el único contexto arqueológico de época republicana identificado hasta ahora en el yacimiento.