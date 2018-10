Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de Sevilla

Actualizado 01/10/2018 18:41:03 CET



SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación abierta para intentar aclarar las causas de la muerte de una mujer de 53 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la mañana de este lunes en el interior de una vivienda de la calle Aldaya, en el Parque Alcosa, en Sevilla.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el hallazgo se ha producido en la mañana de este lunes y ya se ha procedido al levantamiento del cadáver, al que se le va a practicar la autopsia para poder esclarecer las causas de la muerte.

En concreto ha sido el marido de la víctima quien ha encontrado el cuerpo sin vida de su mujer cuando regresó a su casa después de salir de la misma para realizar unas gestiones durante esta mañana. Además, tras esto se puso en contacto con la Policía Nacional para informarle del hallazgo.

En este sentido, la investigación de los hechos ha sido asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, según han detallado a Europa Press fuentes policiales, por lo que, en un principio, se descarta que pudiera tratarse de una muerte natural.

Por el momento no se conocen más datos de lo ocurrido ni la existencia de personas detenidas por su presunta implicación en estos hechos. En estos momentos, el marido de la víctima se encuentra en dependencias policiales, aunque no ha trascendido si en calidad de investigado o no.