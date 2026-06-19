Investigan a un hombre por colocar lazos metálicos para capturar fauna silvestre en Villaverde del Río (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil retira lazos metálicos en Villaverde del Río (Sevilla)
Un agente de la Guardia Civil retira lazos metálicos en Villaverde del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 19 junio 2026 9:24
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SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ubicado en Lora del Río (Sevilla) investiga a una persona por instalar lazos metálicos para capturar fauna silvestre en Villaverde del Río.

Según ha esgrimido el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes sorprendieron a este hombre mientras llevaban a cabo un dispositivo por esta zona para detectar la posible utilización de artes prohibidas de caza no selectivas de captura de fauna salvaje.

Así, tras identificar a este varón, intervinieron cuatro lazos metálicos y diverso material relacionado con su instalación. Es más, comprobaron que estos dispositivos carecían de elementos de seguridad, por lo que podían afectar a otros animales, entre ellos especies protegidas como el lince ibérico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra la fauna.

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