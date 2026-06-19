Investigan a un hombre por colocar lazos metálicos para capturar fauna silvestre en Villaverde del Río (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil retira lazos metálicos en Villaverde del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ubicado en Lora del Río (Sevilla) investiga a una persona por instalar lazos metálicos para capturar fauna silvestre en Villaverde del Río.

Según ha esgrimido el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes sorprendieron a este hombre mientras llevaban a cabo un dispositivo por esta zona para detectar la posible utilización de artes prohibidas de caza no selectivas de captura de fauna salvaje.

Así, tras identificar a este varón, intervinieron cuatro lazos metálicos y diverso material relacionado con su instalación. Es más, comprobaron que estos dispositivos carecían de elementos de seguridad, por lo que podían afectar a otros animales, entre ellos especies protegidas como el lince ibérico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra la fauna.