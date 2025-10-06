Investigan a un profesor de Casariche (Sevilla) por presunto abuso sexual a menores

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de un colegio en el municipio sevillano de Casariche, está siendo investigado por un presunto delito de abuso sexual a menores. La investigación se abrió a raíz de la denuncia presentada por una madre ante la Guardia Civil.

El caso está en manos del juzgado, que actualmente está practicando diligencias. Además, fuentes de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla han confirmado a Europa Press que, "hasta el momento, no se ha decretado ninguna medida cautelar".

El maestro, que se encuentra de baja desde el curso anterior, fue denunciado por la madre el pasado mes de abril. En este contexto, las mismas fuentes han recordado que "cuando un caso entra en vía judicial, el procedimiento administrativo se paraliza hasta que el juez determine si procede o no llevarlo a juicio".

La Guardia Civil informó al centro educativo de la denuncia, y este, a su vez, trasladó la información a la Inspección Educativa. Desde entonces, el colegio ha seguido las directrices marcadas tanto por la Guardia Civil como por el juzgado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casariche ha expresado su apoyo a las familias y a los menores implicados en la situación que ha salido a la luz en el colegio público del municipio. "La protección y el bienestar de los niños de Casariche es, y será siempre la prioridad", ha señalado la institución.

En esta línea, el Consistorio ha informado de que ha puesto a disposición de las familias "todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar", y ha asegurado que mantiene "una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad".

Por último, ha recordado que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los medios para que "eviten especulaciones y respeten en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias".