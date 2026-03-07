Isla Mágica en Sevilla habilitará sus dos parkings para aparcamiento vigilado durante la Semana Santa

Aparcamiento de Isla Mágica (Sevilla) - ISLA MÁGICA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Isla Mágica en Sevilla ha anunciado que habilitará sus dos parkings para aparcamiento vigilado de uso libre durante la Semana Santa. Ambos se encuentran situados en la Isla de la Cartuja, a tan solo 10 minutos a pie de la Alameda de Hércules, en el caso del Aparcamiento Barqueta, y a 15 minutos desde el Aparcamiento General.

Según ha indicado la empresa en una nota, uno de estos aparcamientos, el ubicado junto al Puente de la Barqueta, en la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro ofrece la posibilidad de adquirir un abono semanal válido desde el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Sábado Santo (4 de abril) por un precio cerrado de 70 euros.

La segunda alternativa es el aparcamiento general del parque, en la calle Juan Bautista Muñoz, pensado para quienes necesiten estacionar por jornadas sueltas. En este otro parking es necesario sacar un ticket diario, con una tarifa de 9,90 euros para el público general y un precio reducido de 8 euros para personas con pase de Isla Mágica 2026.

En ambos casos, la reserva y compra de plazas se realiza exclusivamente de forma online a través de la página web oficial del Isla Mágica.

Para adquirir la plaza es necesario acceder al apartado "Parking Semana Santa", pulsar sobre el botón "fechas disponibles" y seleccionar el día deseado. No se contempla la venta presencial.

Del domingo 29 de marzo a miércoles 1 de abril, los aparcamientos estarán abiertos de 10,00 a 02,00 horas. Desde el Jueves Santo a las 10,00 horas estará abierto hasta las 2,00 del sábado. El sábado de 10,00 a 02,00 horas.